Krumbach

vor 59 Min.

„Live am Marktplatz“: Auf was Besucher diesmal achten müssen

Plus Nach einem Jahr geht "Live am Marktplatz" in Krumbach wieder los. Allerdings nicht wie gewohnt. Das Programm für die Konzertreihe steht bereits.

Von Monika Leopold-Miller

Nach einem Jahr Zwangspause wegen Corona kommt „Live am Marktplatz“ wieder. Am Samstag, 26. Juni, geht es wieder los. „Wir freuen uns riesig“, sagt Mitorganisator und Kachelofen-Wirt Herbert Haas. Die Veranstaltungen finden in diesem Jahr coronabedingt nicht im gewohnten Rahmen, sondern in abgespeckter Form statt.

Themen folgen