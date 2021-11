Krumbach

06:00 Uhr

Selbstgebackenes und Süßes auf dem Plätzlesmarkt in Krumbach

Plus Am verkaufsoffenen Sonntag gab es in Krumbach eine kleine Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit. Wer alles Dinge anbot in den kleinen Buden.

Von Manfred Keller

Wo in Krumbach hat er wohl stimmigerweise seinen Platz, der Plätzles-Markt? Auf dem Markt-Platz natürlich. Die Werbegemeinschaft organisierte auf dem Platz vor dem historischen Rathaus wieder das kleine „Plätzle“-Event in „Krumbachs guter Stube“ und läutete damit gleichermaßen die Vorweihnachtszeit in der Kammelstadt ein.

