Krumbach

vor 32 Min.

Streit in Bankfiliale: Zwei Frauen geraten in Krumbach aneinander

Zu einem handfesten Streit ist es am Mittwoch in einer Bankfiliale am Marktplatz in Krumbach gekommen. Zwei Frauen waren aneinandergeraten - dann flogen die Fäuste.

Von einem handfesten Streit in einer Bankfiliale am Marktplatz in Krumbach berichtet die Polizei. Gegen 16.30 Uhr soll es dort im Verlauf einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen zu einer Rangelei mit Faustschlägen gekommen sein. Die beiden Streitenden in der Bank in Krumbach wurden leicht verletzt Wie die Beamten mitteilen, verletzte sich eine der beiden beteiligten Frauen dabei leicht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ) Lesen Sie dazu auch Ursberg Verfolgungsjagd: Autofahrer flüchtet auf B300 bei Ursberg vor Polizei

Themen folgen