Krumbacher Grundschule sorgt für Faschingshöhepunkt

Am Freitag gab es in der Krumbacher Innenstadt ein weiteres besonderes Highlight der „Fünften Jahreszeit“.

Von Elisabeth Schmid

400 gut gelaunte Schüler der Grundschule in Krumbach feierten ausgelassen und voller Spaß am Freitag den Fasching. Im Sommer starteten Simone Micheler, Sarah Wehrmann und Theresa Pilz in Zusammenarbeit mit der Betreuungsleiterin Andrea Reisinger vom Seniorenzentrum St. Michael ein gemeinsames Projekt mit den Schülern und den Senioren. Unter dem Namen „Begegnung der Generationen“ fanden schon einige Events statt. So auch dieser Faschingsumzug der Grundschüler. Zu Gast waren die Rosenmontagswitwen, die Gaudiweiber, die Schlorper und die Zylinderer.

Beim Umzug der Schüler der Grundschule sah man die unterschiedlichsten Kostüme. Bild: Elisabeth Schmid

Zur großen Freude der Kinder nahmen die Faschingsgilden am Umzug teil und gestalteten ihn mit flotter Partymusik und Stimmungsmusik. Vor allem die Rosenmontagswitwen hüpften singend und tanzend beim Umzug gut gelaunt mit. Am Wegesrand standen zahlreiche Zuschauer, um sich an dem lustigen Umzug zu erfreuen. Das ausgelassene „Völkchen“ zog vom Schulhof durch den Stadtpark, in die Karl-Mantel-Straße, von dort zum Marktplatz und wieder zum Schulhof. Dort fand ein buntes Faschingstreiben statt. Simone Micheler, die Rektorin der Grundschule, war hoch erfreut, dass alle Gilden zu dem Fest gekommen waren, um die Kinder mit Hochrufen und Klatschen zu unterstützen. Die farbigen Federn der Schlorper und der Gaudiweiber wehten im Wind. Die eleganten Zylinderer machten das bunte Bild komplett.

Indianer, Cowboys, Ritter und Prinzessinnen

Dazwischen die lustigen Kostüme der Schüler. Man sah altbekannte Kostüme wie Indianer oder Cowboy, Ritter und Prinzessinen, wilde Tiere aber auch galaktische Kostüme von Star Wars. Die Schüler der verschiedenen Klassen präsentierten sich auf der Schultreppe und unterhielten die Besucher. Sie tanzten, sangen und waren mit Feuereifer bei der Sache. Das Lied „Chiuhahua“ machte vor allem Spaß, es hieß da, die Hände hoch, eine Faust, Hüpfen und vieles mehr. Es ging hoch her auf dem Schulhof. Die Besucher waren meist Eltern und die Geschwister der Schüler. Auch einige Senioren waren gekommen, um an dem lustigen Spektakel teilzunehmen.

