Krumbacher Hallenbad kann vorerst noch nicht öffnen

Vorerst bleibt das Krumbacher Hallenbad zu. Grund ist ein technischer Defekt in der Entfeuchtungsanlage. Wann das Bad letztlich öffnet, kann bis dato nicht seriös beantwortet werden. (Archivfoto)

Erneut bremsen technische Probleme die Eröffnung des Bades aus. Noch ist gar nicht klar, wann es soweit ist

Von Stefan Reinbold

Das Krumbacher Hallenbad kann nicht wie ursprünglich vorgesehen Mitte Oktober öffnen. Wann genau das Bad den Betrieb aufnehmen kann, ist dabei augenscheinlich noch gar nicht klar.

Grund für die aktuelle Verzögerung ist ein Defekt in der veralteten Technik. Konkret geht es darum, dass ein Bauteil der Entfeuchtungsanlage leckt. Ähnlich wie bei einer leckenden Motorkühlung kann man versuchen, mittels einer Schlämmung das Leck abzudichten. Allerdings gibt es für das Verfahren keine Erfolgsgarantie, wie es aus Stadtratskreisen heißt.

Mittlerer fünfstelliger Betrag für das Hallenbad Krumbach

Daher wurde in nicht-öffentlicher Sitzung im Rat beschlossen, zweigleisig zu fahren und das kaputte Teil sicherheitshalber gleich ganz neu anfertigen zu lassen. Da die Maschinen so veraltet sind, dass es keine Ersatzteile mehr dafür gibt, ist eine Einzelanfertigung dieses Teils nötig. Die kostet die Stadt Krumbach einen mittleren fünfstelligen Betrag, wie es aus eingeweihten Kreisen heißt. Darüber hinaus benötigen die entsprechenden Firmen eine gewisse Zeit, bis das Teil angefertigt ist.

Nach wie vor ein bewegendes Thema: Soll das Krumbacher Sportzentrum mit Hallenbad und Sporthalle saniert oder abgerissen und neu gebaut werden? Bild: Monika Leopold-Miller

Hinter den Kulissen wird von einem Riesenbetrag gesprochen, den die Stadt jetzt ausgeben müsse, der mit Blick auf die insgesamt sehr anfällige Technik völliger Quatsch sei. Trotz der aufwendigen Reparatur und Austauscharbeiten gebe es nämlich keine Garantie, dass das Problem damit langfristig gelöst wird. Bürgermeister Hubert Fischer bestätigt, dass der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung eine „Vergabeempfehlung“ abgegeben habe. Er hoffe, dass das Bad bis zum 22. Oktober öffnen könne. Angesichts der maroden Technik im Hallenbad sei der Termin aber nicht sicher. „Fakt ist, wir wissen nicht, wie wir das noch zum Laufen bringen sollen“, gibt sich Fischer ratlos.

Hallenbad Krumbach: Alle zwei Monate fällt ein anderes Teil aus

Seit sechs Jahren werde gepredigt, dass die Technik im Bad am Ende sei. Letztlich stelle sich auch die Frage, wie viel Sinn es noch mache, Geld in die überalterten Strukturen zu pumpen. „Hier schlägt doch alle zwei Monate ein anderes Problem auf“, sagt Fischer und vergleicht die Situation mit einem alten Auto. Irgendwann sei der Punkt erreicht, an dem es wirtschaftlich keinen Sinn mehr ergibt, noch zu reparieren. Weil man heute noch gar nicht weiß, welches Teil morgen ausfällt. „Wir haben jetzt den Auftrag, das Bad nochmal zum Laufen zu bringen. Wenn es nicht mehr geht, dann ist es zu“, sagt Fischer.

