Krumbacher UFWG will sich auf keinen Kandidaten festlegen

Plus Christian Plail und Klemens Ganz halten die Debatte um Fischers Politikstil für übertrieben. Bei der Wahl will sich die UFWG aber auf keinen Kandidaten festlegen.

Die Streitkultur im Krumbacher Stadtrat war zuletzt immer wieder thematisiert worden. Dass es dort zugehe wie im britischen Unterhaus, wo in den Debatten um den Brexit buchstäblich die Fetzen fliegen, hält UFWG-Stadtrat Christian Plail „für zu hoch gehängt“. Gemeinsam mit seinem Ratskollegen Klemens Ganz möchte er die Dinge, die aus seiner Sicht etwas zu negativ dargestellt wurden, ins rechte Licht rücken.

Plail: "Ein Stadtrat ist kein Ponyhof"

Sich zu streiten, sich auch einmal hart auseinanderzusetzen, „das gehört dazu“, so Plail. So verändert habe sich das Klima im Rat seiner Ansicht nach auch gar nicht. Hubert Fischer sei vor zehn Jahren auch kein anderer Mensch gewesen. Mitunter reagiere der Bürgermeister eben emotional, das sei keine besondere Neuigkeit. In den vergangenen knapp zwölf Jahren habe er jedoch an Format, an Erfahrung und Souveränität gewonnen, um in der Diskussion seinen Standpunkt entsprechend zu verteidigen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Söder oder ein Seehofer immer zimperlich mit ihren Leuten umgehen“, sagt Plail.

Rückblick ins Jahr 2010: Bürgermeister Hubert Fischer (links) und Organisator Klemens Ganz freuten sich auf die Krumbacher Gesundheitswoche. Die Diskussion um Fischers Politikstil hält Ganz für übertrieben. Man habe in den vergangenen Jahren sehr viel gemeinsam für die Stadt bewegt. (Archivbild) Bild: Peter Bauer

Fischer kenne sich darüber hinaus in den Detailfragen der städtischen Projekte sehr gut aus, bringe Wissen aus Treffen mit dem Landratsamt oder Regierungsstellen mit. Dies werde ihm aber nicht immer positiv ausgelegt. „Es fehlt bei manchen Leuten das Vertrauen in die Verwaltung und in die Aussagen der Fachleute“, sagt Ganz. Das nagt wohl.

Natürlich gebe es auch Räte, die empfindlich reagierten, wenn sie in der Diskussion härter angegangen würden. Aber das müsse man schon aushalten, wenn man in der Stadt etwas bewegen will. Ein Stadtrat sei „kein Ponyhof“. Unabhängig davon beteuern beide, dass sie noch immer gerne in die Sitzungen des Stadtrates gehen und sich darüber freuen, gemeinsam in den vergangenen zwölf Jahren sehr viel in Krumbach vorangebracht zu haben.

Debatte um das Sportzentrum "infiziert" andere Themen

Dass, wie Gerhard Weiß erklärte, vermehrt Stadträte wegen Fischers Kommunikationsstil desillusioniert aus dem Gremium ausscheiden und bei der kommenden Wahl nicht mehr antreten würden, will Ganz so nicht stehen lassen. Im Grunde stellten sich fast alle im Rat vertretenen Mitglieder wieder der Wahl. Bei denjenigen, die nicht mehr antreten, spielten Ganz zufolge eher berufliche Gründe eine Rolle für die Entscheidung.

"Ein Stadtrat ist kein Ponyhof". Für Christian Plail von der UFWG gehört die Auseinandersetzung im Stadtrat dazu. Eine gewisse Schärfe in der Diskussion müsse man "aushalten". Bild: Annette Zoepf

Plail sieht hinter der vermehrten Kritik an Fischers Stil durchaus auch eine „Dynamik“, die dem Wahlkampf geschuldet sei. Ihnen gehe es aber nicht darum, für Hubert Fischer Partei zu ergreifen, betonen Plail und Ganz. „Wir unterstützen keinen der beiden Kandidaten im Wahlkampf“, sagt Plail. Die UFWG werde sich bei ihrer Nominierungsversammlung am 8. Januar auf keinen Kandidaten festlegen. Beide stünden ja auch auf der Stadtratsliste ihrer jeweiligen Partei oder Gruppierung an erster Stelle, sagt Ganz. „Uns geht’s objektiv darum, darzustellen, dass hier viel übertrieben wird“, erklärt Plail. So haben etwa am Tag nach der jüngsten Stadtratssitzung, in der es angeblich so geknallt haben soll, tags darauf sowohl Fischer als auch Helmes, Ganz und Ursula Bader völlig normal und sachlich in einer Sitzung zusammengearbeitet, berichtet Ganz.

Nicht zuletzt führen Plail und Ganz die Schärfe in der Gesprächskultur auf die Debatte um das Sportzentrum zurück. „Da gibt es eine erhebliche öffentliche Diskussion, die strahlt natürlich auch auf den Stadtrat ab“, erklärt Plail. Das Sportzentrum sei mit all den möglichen Folgen für den städtischen Haushalt „das zentrale Thema“ in Krumbach. „Das muss auch kontrovers diskutiert werden.“ Allerdings, räumt Plail ein, „infiziere“ die scharf geführte Debatte auch die anderen Themen, was zu einer gewissen Pulverdampfatmosphäre führe.