vor 43 Min.

Kundenservice per Smartphone

Überlandwerk bietet neuen Service

Das Überlandwerk Krumbach (ÜWK) bietet seinen Kunden ab sofort einen visuellen Kundenservice für ihre Haushaltsgeräte an. Über die Smartphone-Kamera des Kunden kann der ÜWK-Servicetechniker die Fehlermeldung des Geräts sehen und häufig schon die nötige Hilfestellung geben: Das spare Zeit, denn der Kunde müsse so nicht erst auf einen Hausbesuch warten, teilte das Überlandwerk mit. Das Start-up TechSee hatte die Lösung ursprünglich für die israelischen und amerikanischen Märkte entwickelt. In Zusammenarbeit mit ÜWK starten sie nun den Pilotversuch in Deutschland.

„Mit der visuellen Support-Lösung von TechSee können wir nun noch schneller helfen“, sagt Martin Glink, Geschäftsführer des Überlandwerks Krumbach. Alles, was der Kunde benötigt, ist ein Smartphone. Hierüber erhält er via SMS einen Link, auf den er klicken muss, um mit einem ÜWK-Mitarbeiter verbunden zu werden. Dieser hat dann Zugriff auf die Handykamera und damit Einblick in die Fehlermeldung, die beispielsweise am Computer oder an der Waschmaschine auftaucht. Der Techniker kann so zum Beispiel den Kunden Stück für Stück durch das Menü führen und ihm die richtige Anleitung geben. Auch durch Pfeile oder Kringel kann er die richtigen Knöpfe oder Steckerbuchsen hervorheben. Diese Markierungen werden dem Kunden zu Hause auf seinem Handy angezeigt. Missverständnisse können vermieden werden, da der Support-Mitarbeiter den direkten Blick auf das Gerät hat. Sollte es sich doch um einen größeren Fehler handeln, werden die Techniker selbstverständlich vor Ort geschickt. Der Vorteil: Sie wissen bereits, welche Ersatzteile oder Werkzeuge eventuell dort gebraucht werden.

Der Service ist für Kunden kostenlos und steht während der Ladenöffnungszeiten zur Verfügung. Diese sind: Montag bis Samstag von 8.30 bis 13 Uhr und Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag zusätzlich von 14 bis 18 Uhr. Um den Service nutzen zu können, sind keine Downloads oder etwaige Installationen notwendig. Auch die Rahmenbedingungen für den deutschen Markt stimmen: Die Plattform entspricht den geltenden Datenschutzrichtlinien. (pm)

