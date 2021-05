Landkreis Günzburg

07:00 Uhr

Corona-Impfungen: Hausärzte im Kreis Günzburg erleben "Flut an Anrufen"

Ab Donnerstag dürfen in Bayern die niedergelassenen Ärzte in ihren Praxen nach eigenem Ermessen jeden unabhängig einer Priorisierung gegen das Coronavirus impfen.

Plus Die Telefone klingeln bei vielen Hausärzten derzeit Sturm. Der Andrang für Corona-Impfungen im Landkreis Günzburg ist groß. Das Personal arbeitet am Limit.

Von Christoph Lotter

Der Alltag von Dr. Maximilian Drexel und seinem Personal in der Krumbacher Gemeinschaftspraxis Drs. Drexel, Posch und Sedlmeier ist dieser Tage etwas stressiger als gewöhnlich. "Gott und die Welt ruft aktuell bei uns an - wir erleben eine regelrechte Flut an Anrufen", berichtet der Hausarzt im Gespräch mit unserer Redaktion. Viel Zeit, sich zu unterhalten hat Drexel nicht - der Andrang der Menschen, die sich für eine Corona-Impfung anmelden möchten, ist riesig. Und ab Donnerstag können Drexel und seine Kollegen im Landkreis Günzburg in ihren Praxen sämtliche verfügbaren Vakzine unabhängig von einer Priorisierung verimpfen.

