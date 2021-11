Bei den 60ern ist Hans Bouricha-Hörmann eine Klasse für sich

Hans Bouricha-Hörmann vom FC Ebershausen ist Deutscher Senioren-Meister über zwei Lauf-Langstrecken. Einen Titel hat er bereits "abonniert".

Die lange Distanz ist seine Stärke. Deshalb nahm Hans Bouricha-Hörmann (FC Ebershausen) die weite Reise nach Hamburg auf sich, um dort bei den nationalen Meisterschaften im Halbmarathon teilzunehmen. Es wurde ein Erfolgs-Trip, denn in seiner Altersklasse M60 konnte dem 63-Jährigen kein Mitläufer Paroli bieten.

Mit einem Vorsprung von zweieinhalb Minuten auf den Silbermedaillengewinner war sein Altersklassen-Sieg nach 1.25:14 Stunde perfekt. Trotz der für ihn nicht ganz zufriedenstellenden Laufzeit ist der Titelgewinn für Bouricha-Hörmann natürlich ein Riesenerfolg. Und er ist fast schon gute Tradition: In den vergangenen vier Jahren ging der Meistertitel in dieser Altersklasse immer an den FCE-Läufer.

Großer Vorsprung auf den ersten Verfolger

Auch bei den nationalen Titelkämpfen über zehn Kilometer zeigte der gebürtige Allgäuer, der seinen Lebensmittelpunkt im Landkreis Günzburg hat, seine Qualitäten. Seinen Konkurrenten gab er diesmal in der Hansestadt Uelzen das Nachsehen. Mit einer Minute Vorsprung auf den ersten Verfolger holte Bouricha-Hörmann nach 38:40 Minuten den Titel. (AZ)

