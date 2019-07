vor 26 Min.

Liebesgeschichten mit Susanne Rieger

Sopranistin Susanne Rieger und ihr musikalischer Wegbegleiter Herbert Deschler zeigen ihr neues Konzertprogramm in Burgau.

Krumbacher Sopranistin Susanne Rieger singt in Burgau. Die

Am Freitag, 12. Juli, treten die beiden Künstler Susanne Rieger und Herbert Deschler im Rahmen des 5. Kultursommers im Schlosshof in Burgau auf. Unter dem Motto „Storytellers Night“ wird der Abend ganz im Zeichen von Liedern und ihren Geschichten stehen.

Das Programm beschreibt anrührende Geschichten. Liebesgeschichten wie sie im Buche stehen. Im wahrsten Sinne des Wortes bringen die beiden Künstler Musik und Poesie in Einklang. Denn schon Aristoteles wusste um den Zusammenhang von Musik und Wort. Musik großer Komponisten wie Donizetti oder Dvorak werden neu und modern arrangiert, reichlich gespickt mit Zitaten großer Dichter. So wird ein Dreivierteltakt zum Hip Hop Groove und manch anderer Klassiker erklingt in einer fragilen Klangwelt, die von einem anderen Planeten stammen könnte.

Weitere Programmpunkte sind zum einen Lieder aus dem Ulmer Musical „Berblinger: der Traum vom Fliegen 2.0“ von Hermann Skibbe und zum anderen witzig- skurille Anekdoten des Liedermachers Matthias Kellner.

Einlass ist um 18 Uhr mit der Möglichkeit, sich im Schlossbiergarten auf den Abend einzustimmen. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Es gibt freie Platzwahl.

