13:00 Uhr

Mehrere Smartphones aus Thannhauser Handyladen gestohlen

Einbruch in ein Geschäft in der Thannhauser Bahnhofstraße. Der Schaden ist erheblich.

Am Montag gegen 3.20 Uhr kam es in einem Handy-Shop in der Thannhauser Bahnhofstraße zu einem Einbruch. Ein Anwohner wurde durch verdächtige Geräusche und die Alarmanlage aufmerksam und verständigte die Polizei. Der oder die unbekannten Täter entwendeten laut Bericht der Polizei mehrere Smartphones aus der Auslage des Shops und verließen anschließend unerkannt den Tatort.

Ob es sich um einen einzelnen Täter oder um mehrere Täter handelt kann im Moment nicht gesagt werden. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Personen die Hinweise zu diesem Einbruch machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Krumbach (08282/9050) zu melden. (zg)

