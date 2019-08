00:32 Uhr

Mitfahrerbank für Krumbach?

JU auf der Suche nach alternativen Fortbewegungsmitteln

Am Straßenrand stehen und mit dem nach oben gestreckten Daumen Autofahrer um Mitfahrgelegenheit bitten? Eine deutlich bequemere Fortbewegungsmöglichkeit für Menschen aller Altersgruppen im ländlichen Raum stellt die Mitfahrerbank dar. Dieses bereits in anderen bayerischen Kommunen erprobte Konzept möchte die Junge Union (JU) nun auch auf Krumbach übertragen. Wer auf einer der speziell gekennzeichneten Bank sitzt, macht deutlich, dass er mitgenommen werden möchte. Mit an der Bank befestigten Klappschildern können die Autofahrer auf die eigene Zielrichtung aufmerksam gemacht werden und passende Mitfahrer einsteigen lassen. „Die Mitfahrerbank kann als kleine und kostengünstige Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr einen Beitrag leisten, um die Mobilität von Jugendlichen und Senioren zu verbessern“, ist JU-Schriftführer Tobias Keller überzeugt. Wer keinen Führerschein, kein eigenes Auto oder auch keine passende Busverbindung zur Verfügung hat, habe somit auch abseits des derzeitigen ÖPNV-Fahrplans eine weitere spontane Fortbewegungsmöglichkeit. „Die Erfahrungen aus anderen Orten, beispielsweise in der Oberpfalz, haben gezeigt, dass sich diese Mitfahrerbänke sogar zu einem altersübergreifenden Treffpunkt mausern können, an denen spontan Fahrgemeinschaften entstehen“, ergänzt der JU-Vorsitzende Sebastian Kaida. Meist würden die Wartenden bereits nach wenigen Minuten mitgenommen. Insbesondere in kleineren Kommunen, in denen man sich untereinander vom Sehen kennt, werden die Bänke sehr gut angenommen. Daneben halte sich der finanzielle Aufwand für die Kommunen in Grenzen. Für eine gute Annahme einer Mitfahrerbank ist naturgemäß eine geeignete Standortwahl entscheidend, erklärt die Junge Union in einer Pressemeldung. Es könnten beispielsweise die Bushaltestellen in Krumbach und den Krumbacher Ortsteilen als mögliche Standorte infrage kommen. (pm)

