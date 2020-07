12:00 Uhr

Mitten in Münsterhausen entsteht ein neues Baugebiet

Plus Mitten im Dorf entsteht das neue Wohngebiet "Inselweg". Nun wurde entschieden, was genau dort gebaut werden darf. Außerdem soll Münsterhausen einen neuen Parkplatz bekommen.

Von Werner Glogger

In der Mitte des Marktes Münsterhausen, direkt am Inselweg, sollen bald Einfamilienhäuser bebaut werden können. Gerhard Glogger vom gleichnamigen Architekturbüro erläuterte den Entwurf zum Bebauungsplan für das Gebiet.

Den Ausführungen des Architekten zufolge besitzt das Plangebiet eine Gesamtfläche von 3615 Quadratmetern. Nach Abzug der Erschließungs- und Grünflächen verbleibt eine Baufläche als Wohngebiet von 3095 Quadratmetern. Glogger erläuterte anhand der Planzeichnung die Lage des Wohngebietes und ging auf den Textteil des Bebauungsplans ein, in dem alle Vorschriften aufgelistet sind, die beim Bau der beabsichtigten Wohnhäuser beachtet werden müssen. Dazu zählen Art und Maße der baulichen Nutzung, Höhen (die maximale Firsthöhe beträgt 9,50 Meter), Bauweise (Einzelhäuser und Doppelhäuser), Nebengebäude, äußere Gestaltung, Dachneigung, Befestigung, Stellplätze und weitere.

Nach Klärung einiger Rückfragen folgte das Gremium einstimmig dem Beschlussvorschlag, den Entwurf des Bebauungsplans zu billigen, die Satzung zu genehmigen und die Verwaltung zu beauftragen, in Abstimmung mit dem Architekturbüro die Beteiligung der Öffentlichkeit und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchzuführen.

Münsterhausen will Förderung für Breitbandausbau

Breitbandförderprogramm Zweck des Breitbandförderprogramms des Bundes ist die Unterstützung eines effektiven und technologieneutralen Breitbandausbaues zur Erreichung eines nachhaltigen sowie zukunfts- und hochleistungsfähigen Breitbandnetzes in unterversorgten Gebieten. Nachdem im Markt Münsterhausen keine optimale Breitbandversorgung besteht, empfahl Bürgermeister Erwin Haider, bei künftigen Baumaßnahmen diese Tatsache zu berücksichtigen und zum Beispiel Leerrohre zu verlegen. Primär sollte ein Förderantrag im Rahmen des Förderprogramms gestellt werden, waren sich die Räte mit dem Vorschlag des Bürgermeisters einig.

Östlich von Münsterhausen soll ein Parkplatz entstehen

Parkplatz Zur Beratung lag dem Marktgemeinderat ein schriftlicher Antrag der CSU-Fraktion „Anlegung eines Parkplatzes östlich von Münsterhausen zur Freizeitnutzung“ vor. „Vor allem in einer Zeit mit Corona, wo das „Stay at Home“ unser Leben prägt, sieht die Fraktion eine Zunahme der Freizeitgestaltung unserer Bürger vor Ort“, so die Begründung, die CSU-Fraktionssprecher Wolfgang Seitel vortrug. Mit der Idee, einen Parkplatz für circa acht bis zehn Pkw (Platzbedarf circa 100 Quadratmeter) zu errichten, könnte aktuell dem eher wenig koordinierten Parken am Waldrand im Bereich Abzweigung Häuserhof/Holzmacherhütte entgegengewirkt werden.

Fände die Idee Zustimmung, könnte ein kleiner Arbeitskreis Maßnahmen erörtern, damit der Parkplatz Ausgangspunkt für eine Freizeitgestaltung vor Ort wird, so die weiteren Ausführungen Seitels. Über diesen Punkt bestanden in der ausführlichen Diskussion so unterschiedliche Meinungen, dass der Bürgermeister vorschlug, das Thema in die Klausurtagung in Thierhaupten im Oktober einzubeziehen, wo die zukünftige Entwicklung der Marktgemeinde erörtert werden soll.

Münsterhausen bekommt einen neuen Ortsplan

Neuer Ortsplan Haider kündigte an, dass der veraltete Ortsplan von Münsterhausen neu gestaltet und aufgelegt wird. Darin sind Hinweise und wichtige Standorte gemeindlicher und der von Vereinen und Organisationen betriebenen Einrichtungen aufgeführt.

