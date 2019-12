16:58 Uhr

Motor abgestorben: Unfall mit 6000 Euro Schaden

6000 Euro Schaden bei einem Unfall in Krumbach: Dies meldet die Polizei in ihrem Bericht.

Auf der Kreuzung Babenhäuser Straße/Südstraße in Krumbach hat es gekracht.

Am Montag ereignete sich um 13.35 Uhr auf der Einmündung Babenhauser Straße/Südstraße ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 6000 Euro. Zur Unfallzeit befuhr eine 23-Jährige mit ihrem Pkw die Südstraße in westlicher Fahrtrichtung. Sie wollte nach links in die Babenhauser Straße einbiegen. Auf Grund eines auf der Babenhauser Straße stadtauswärts fahrenden Lkws musste sie warten.

Dieser Lkw bog im weiteren Verlauf nach links in die Südstraße ein. Die 23-Jährige war mit ihrem Pkw bereits in den Einmündungsbereich eingefahren und versuchte laut Bericht der Polizei diesen rückwärts wieder zu verlassen, um eine Gefährdung anderer zu vermeiden.

Dabei starb ihr jedoch der Motor ihres Pkw ab. Ein 43-Jähriger befuhr zur gleichen Zeit die Babenhauser Straße stadteinwärts, dem Lkw entgegen. Nachdem der Lkw in die Südstraße abgebogen war, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw des 43-Jährigen und dem der 23-Jährigen, welcher immer noch im Einmündungsbereich stand. Verletzt wurde niemand. (zg)

