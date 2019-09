vor 42 Min.

Münsterhausen: Pkw mit Lackfarbe besprüht

Laut Mitteilung der Polizei wurde ein Pkw in Münsterhausen mit Farbe besprüht (Symbolbild).

Der Schaden ist laut Mitteilung der Polizei erheblich. Zeugen werden gesucht.

In der Zeit von Mittwoch, 21 Uhr, bis Donnerstag, 8.30 Uhr hatte ein 48-Jähriger seinen blauen Mercedes auf einem Parkplatz vor einem Anwesen in der Hauptstraße in Münsterhausen abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er laut Polizei feststellen, dass der Pkw auf der Beifahrerseite mit weißer Lackfarbe besprüht worden war. Ein unbekannter Täter sprühte einen durchgehenden Strich. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Falls geben können, sollen sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/ 905111, melden. (zg)

