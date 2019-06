vor 20 Min.

Münsterhauser Storch wurde überfahren

An der Unteren Mühle in Münsterhausen kann sich nur noch ein Altstorch um die Jungen kümmern. Der andere Elternteil ist überfahren worden.

Einen weiteren Verlust von Weißstörchen meldet Naturschutzwächter Hans Kohler (Thannhausen). Demnach wurde in der Nacht auf Sonntag bei heftigem Regen ein Altstorch bei der Unteren Mühle in Münsterhausen auf der Hauptstraße überfahren. Von den drei Jungstörchen im Nest wurde auch ein Junges tot aufgefunden. Der noch im Nest anwesende Altstorch muss jetzt - quasi alleinerziehend - die beiden Jungstörche mit Futter versorgen. Hans Kohler hofft, dass dieser das auch schafft und wird die Situation beobachten. Auch unser Leser Paul Wendl aus Münsterhausen, der die Störche immer beobachtet, hatte sich schon gefragt, wo der dritte Jungstorch vom Nest an der Unteren Mühle abgeblieben ist.

Themen Folgen