05:00 Uhr

Musikalische Glanzlichter in der Vorweihnachtszeit

Über 300 Kinder und Jugendliche des SKG präsentierten in Maria Hilf die eindrucksvollen Resultate ihrer Probenarbeit.

Von Thomas Niedermair

Mit einem vielfältigen und kurzweiligen Programm bescherte das Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach den Besuchern in der voll besetzten Stadtpfarrkirche Maria Hilf bereits in der Vorweihnachtszeit einen mit musikalischen Gaben reich bestückten Geschenkkorb.

Das traditionelle Adventskonzert des SKG war nicht nur eine überzeugende Leistungsschau, sondern brachte zudem auch die Freude der musizierenden Kinder und Jugendlichen sichtbar und hörenswert zur Geltung. Über 300 Aktive demonstrierten rund zwei Stunden lang ihr Können und sorgten mit Weihnachtsliedern, klassischen und modernen Werken sowie mit Ausflügen in Rock- und Filmmusik für Begeisterung.

Texte regen zum Nachdenken an

Nach der festlichen Eröffnung durch das Blechbläserquintett, welches das Renaissance-Stück „La Mourisque“ von Tilman Susato (ca. 1510 – 1570) auf der Empore präsentierte, begrüßte Schulleiter Norbert Rehfuß „das so zahlreich zu unserem Adventskonzert erschienene Publikum“. Er dankte Pfarrer Kazimierz Piotrowski für die Möglichkeit, die Kirche nutzen zu dürfen, wünschte den Besuchern, „den Advent und auch dieses Konzert als geschenkte Zeit wahrzunehmen“, und bat darum, da eine Kirche kein Konzertsaal sei, mit dem Applaus bis zum Ende des Programms zu warten, was vom Publikum auch beherzigt wurde. Wie gut sich die Geschichte von der Geburt Christi – als in Versform vorgetragenes Singspiel – mit internationalen Weihnachtsliedern, wie etwa „Es wird scho glei dumpa“, „Jingle Bells“ oder „Hevenu Shalom Alejchem“, kombinieren lässt, machten die Chorklassen der 5. Jahrgangsstufe und die Instrumentalisten der Unter- und Mittelstufe deutlich.

Nach diesem beherzten Einstieg widmete sich die Junior Combo Werken von Michael Jackson („We Are The World“) und José Feliciano, dessen „Feliz Navidad“ in sympathisch flotter Manier gespielt wurde. Für ebenso wirkungsvolle Akzente sorgten das Streichorchester und Solo-Trompeter Elias Kolb mit dem formvollendet gespielten „Adagio“ aus dem „Concierto de Aranjuez“ des spanischen Komponisten Joaquín Rodrigo. Das abwechslungsreiche Programm setzte sich auf der Empore fort, von der aus das Vokalensemble des SKG das fein gesungene A-Cappella-Lied „Evening Rise“ erklingen ließ.

Zwischen den konzertanten Beiträgen wurden zum Nachdenken anregende Texte gelesen, etwa von Rainer Maria Rilke („Es gibt so wunderweiße Nächte“) oder Joseph von Eichendorff („Winternacht“). Vor allem aber ging es an diesem Abend um Musik und um die Präsentation der Ergebnisse eifrigen Probens. Dass die SKG-Jugend beim Adventskonzert sehr beachtliche Qualitäten an den Tag legte, ist auch das Verdienst der sie betreuenden Lehrkräfte Thomas Freier (Orchester, Kontrabass), Jochen Schwarzmann (Chöre, Chorklasse), Berthold Leicht (SKG-Band, Junior Combo), Susanne Freier (Violoncello, Chorklasse), Sarah Bertele (Gesangsensemble, Chorklasse), Silvia Kolb (Klavier), Sabine Reus und Peter Kovac (Violine, Viola). Eindrucksvolle Belege für deren erfolgreiches Wirken gaben das Streichorchester und Vincent den Besten Rodá (Schlagzeug) mit dem schmissig servierten „Winter Wonderland“ des US-Amerikaners Felix Bernard und – hierbei durch die Choralschola unterstützt – mit dem machtvollen „Da pacem Domine“, komponiert von Arvo Pärt aus Estland, zum Besten.

Krönender Abschluss mit Metallica's "Nothing Else Matters"

Dem englischen Lied „The Lord Bless You And Keep You“ (von John Rutter), stimmkräftig vom Kammerchor der Q12 und vom Gesangsensemble vermittelt, folgten mit Alfred Bösendorfers „Spiritual Song“ und dem „Christmas Drummer Boy“ von Kees Vlak zwei von der SKG-Band versiert gespielte Werke, die denselben Schöpfer aufweisen, denn unter dem Pseudonym „Bösendorfer“ verbirgt sich kein anderer als der Niederländer Kees Vlak (1938 bis 2014). Julia Plail überzeugte bei „May the Road Rise“ (von Markus Götz) mit einem feinen Querflöten-Solo, das Gesangsensemble demonstrierte sein Können beim Lied „Mary, Did You Know?“ des US-Sängers Mark Lowry. Musikalische Ausflüge ins Barock-Zeitalter meisterte der Große Chor bei Georg Friedrich Händels Lied „O du, die Wonne verkündet in Zion“ ebenso bravourös wie der Sechstklässler Leon Dempf, der Johann Sebastian Bachs „Präludium g-moll BWV 558“ meisterlich an der Kirchenorgel zu spielen wusste. Mit „You Make Me Sing“, einem Werk des deutschen Jazz- und Kirchenmusikers Micha Keding, leitete der Große Chor des Gymnasiums schwungvoll das Konzert-Finale ein und legte – mit Klavierbegleitung – den im Film „The Greatest Showman“ (2017) von Hugh Jackman gesungenen Song „A Million Dreams“ nach.

Zum krönenden Abschluss ließ er – vielstimmig und mit effektvoller Band-Unterstützung – die dramatisch-fulminante Metal-Ballade „Nothing Else Matters“ der US-Rock-Band Metallica folgen und verabschiedete die Zuhörer mit dem von Chören, Orchester und Band gemeinsam präsentierten Kirchenlied „Macht hoch die Tür“.

Der für das Ende aufgesparte Beifall des Publikums, dessen Spenden zur Hälfte für Adveniat, das Lateinamerika-Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland, gesammelt wurden, fiel nach zwei anregenden Konzertstunden umso stürmischer aus, was angesichts der gezeigten Leistungen der mitwirkenden Kinder und Jugendlichen auch mehr als gerechtfertigt war.

