Musikalisches Ausrufezeichen für Mittelschwaben

Warum die Blasmusik sich nach einer schwierigeren Phase nach 2010 wieder in einer bemerkenswerten Form präsentiert.

Die Jahre zwischen 2010 und 2015 waren für die heimische Blasmusik nicht ganz einfach. Fünf Jahre lang gab es kein Bezirksmusikfest und es mehrten sich Anzeichen, dass die so traditionsreiche heimische Blasmusik etwas an Schwung verlieren könnte. Heute können die Verantwortlichen des ASM-Bezirks 11 Tisogau durchaus mit einer gewissen Gelassenheit auf diese etwas schwierigen Jahre blicken. Ein Bezirksmusikfest folgt dem anderen (im September findet es in Balzhausen statt). Im Frühjahr gab es bereits ein großes Bezirksmusikertreffen in Ziemetshausen, die Planungen für das Bezirksmusikfest 2019 in Nattenhausen laufen und der 2013 ins Leben gerufene Musikantenstammtisch ist als Veranstaltung fest etabliert.

Allein das Jahr 2018 ist mit hochkarätigen Veranstaltungen geradezu gespickt, die Blasmusik bleibt in einer Zeit eines geradezu drastischen Wandels sozusagen eine verlässliche Größe. Verankerung und Verlässlichkeit: Vielleicht sind gerade das Stärken, die in dieser wechselvollen Zeit eine große Anziehungskraft entfalten. Der Region und den Menschen kann das nur gut tun.

