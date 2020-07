25.07.2020

Nach Alba Julia unter Auflagen

Der diesjährige Hilfstransport des Freundeskreis Zusam Stauden zu Schwester Maria in Rumänien startet am morgigen Sonntag um 14 Uhr am Marktplatz vor der Taferne. Die Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen. Der mit dem Freundeskreis verbundene Pfarrer Albert Mahl aus Breitbrunn am Ammersee wird der sechsköpfigen Mannschaft und den Fahrzeugen den Reisesegen erteilen und Zweiter Bürgermeister Edwin Räder wird dem Hilfstransport die besten Wünsche vonseiten der Marktgemeinde mit auf den Weg geben. Neben den materiellen Gütern, in Zusammenhang mit Unabwägbarkeiten durch die Corona-Pandemie diesmal auf einen LKW beschränkt, haben Vorsitzender Anton Böck und sein Team eine namhafte Geldspende im Gepäck. Der Heimatverein Ziemetshausen lässt mehr als die Hälfte des Erlöses aus freiwilligen Spenden der Bevölkerung für die Bereitstellung von selbstgefertigten Gesichtsmasken der Klosterfrau in Siebenbürgen zukommen. Vorstand Joachim Böck wird die Spende über 1100 Euro sowie ein Paket mit 250 Masken für das Klosterpersonal unmittelbar vor der Abfahrt übergeben. Schwester Maria Hausner wird das Geld dringend brauchen können, stand doch nach einem mehr als heftigen Gewitter am vergangenen Wochenende das komplette Erdgeschoss des Klostergebäudes mehr als 25 Zentimeter unter Wasser. Die dortige Feuerwehr hat ihr geholfen, so gut es ging, die materiellen Schäden aber sind immens. Die Hilfsmannschaft hat kurzfristig bereits größere Mengen Wandfarbe besorgt, die Arbeiten, insbesondere auch an der Elektrik, werden Sr. Maria viel Geld kosten. Österreich hat für Einreisende auch aus Rumänien eine Quarantänepflicht angeordnet. Der Hilfstrupp muss, um dies zu umgehen, Österreich und Ungarn auf dem schnellsten Weg durchqueren und dies den Behörden auch so bestätigen. Es ist geplant, dass man sich aufgrund der derzeitigen Situation nicht unnötig lange in Rumänien aufhält und, um die Gefahr einer Ansteckung zu vermeiden, bereits in der zweiten Wochenhälfte wieder zuhause ist. Bleibt zu hoffen, dass auch dieser Hilfstransport wieder einigermaßen gut über die Bühne gehen kann. (vop)

