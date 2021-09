Warum in Neuburg eine Straße künftig "Am Spielbrett" heißt

Plus Für die Benennung der Straßen im Neuburger Industriegebiet gibt es jetzt eine Lösung. Warum dabei die Namen bekannter Persönlichkeiten keine Rolle spielen.

Die Straßennamen für das erweiterte Industriegebiet in Neuburg stehen fest. Die von Süden nach Norden verlaufende Straße wird künftig "Am Spielbrett" heißen. Die "West-Ost-Achse" wird als "Gewerbestraße" bezeichnet. Auf der Vorschlagsliste standen auch bekannte Namen.