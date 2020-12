31.12.2020

Online-Galerie: Das Jahr 2020 in Bildern

Corona-Impfung, Lingl-Insolvenz, Suizid vor Krankenhaus: Die wichtigsten Ereignisse im Landkreis Günzburg haben wir im Internet in einer Bildergalerie auf unserer Webseite gesammelt.

Von Christoph Lotter

Corona ist das bestimmende Thema im Jahr 2020, keine Frage – auch im Landkreis Günzburg. Doch dieses Jahr, das so maßgeblich von der Pandemie beeinflusst wurde, hatte auch anderes zu bieten. Noch Anfang des Jahres feierten die Menschen befreit den Fasching - von Kontaktbeschränkungen, Masken und gar einem Corona-Lockdown war im Februar dieses Jahres im Landkreis Günzburg keine Spur. Und doch kündigte sich schon im Februar das Unheil an, als im Wallfahrtsort Maria Vesperbild wegen des Sturms Sabine die Grotte lichterloh brannte. Schon kurz darauf schnellten die Infektionszahlen sprunghaft in die Höhe – es war der Beginn der Pandemie, die uns noch bis heute begleitet und maßgeblich unseren Alltag bestimmt.

Die Natur bietet grundsätzlich aber auch Erfreuliches und Schönes. Ein Beispiel? Aufgrund zahlreicher Bemühungen ist es gelungen, die Zahl der Störche im Landkreis Günzburg deutlich nach oben zu bringen. 34 Storchenpaare mit nicht weniger als 88 Jungtieren wurden gezählt. Und als erfreulich – zumindest den Umständen entsprechend – dürfte indes auch der Sommer in Erinnerung bleiben. Die Corona-Lage entspannte sich im Landkreis Günzburg, nach und nach war wieder etwas Normalität möglich. Auch hier ein Beispiel? Zwar mit etwas Verspätung, aber immerhin überhaupt, konnten die vielen Freibäder im Landkreis ihre Türen öffnen. Zwar unter Auflagen – dem Badespaß stand aber nichts im Wege.

