vor 5 Min.

Pläne für neue Kita sind einen Schritt weiter

In Wiesenbach wird ein neuer Kindergarten gebaut. Jetzt stehen die Haushaltsberatungen an

Von Manuela Rapp

Welche Schwerpunkte setzt Wiesenbach in der Gemeindeentwicklung? Sichtbar wird dies bei den Haushaltsberatungen, die jetzt anstehen. Ein zentrales Thema ist die Planung für den neuen Kindergarten.

Im März stehen die Haushaltsberatungen auf der Agenda des Wiesenbacher Gemeinderats. Aufgenommen werden sollen in das Zahlenwerk unter anderem folgende Projekte: Bauleitplanung Baugebiet Oberwiesenbach (15.000 Euro), Hühle Unterwiesenbach – Situation bei Starkregen (30.000 Euro), Planungskosten für die Sanierung der Bauschuttdeponie (7000 Euro). Für deren Ausführung wollen die Räte nun mal 40.000 Euro einstellen, da noch kein Angebot vorliegt. Straßenbeleuchtung in Oberegg (81.000 Euro) und in Unterwiesenbach (82.000 Euro). Erwerb von Grundstücken für den ökologischen Ausbau des Schwarzbaches (50.000 Euro), Rathaus/Alte Schule (40.000 Euro sind für beide Maßnahmen angedacht), Brücke Burghofstraße in Unterwiesenbach (10.000 Euro).

Die Pläne für den neuen Kindergarten der Gemeinde Wiesenbach, der in der Scheibenbergstraße entstehen soll, werden nun zur Antragstellung auf Fördermittel bei der Regierung von Schwaben eingereicht (ausführlicher Bericht auf Seite 27). Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Da das Mittelspannungsnetz in Wiesenbach erneuert werden soll, muss erst einmal eine neue 20-kV-Kabelleitung zur Trafostation in Unterwiesenbach gelegt werden. Diesem Vorhaben erteilte der Wiesenbacher Gemeinderat sein Ja-Wort. Die Grabenbreite bei der offenen Verlegung beträgt rund einen halben Meter, die Kabeltiefe zwischen 0,6 und 0,8 Meter. Der Kabelgraben wird anschließend wieder mit dem Aushub gefüllt und verdichtet.

des Wasserkraftwerks Oberegg in die Günz: Diese Maßnahme hat die LEW-Verteilnetz GmbH im Zug der Verstärkung des Ortsnetzes vor. Mittels Spülbohrverfahren sollen in einer Tiefe von mindestens zwei Metern und auf circa 70 Meter Länge ein HD-PE-Rohr/180mm belegt mit einem 20-KV-Erdkabel im Schutzrohr PVC/126mm und einem Daten-Leerrohr HD-PE/ 90mm, so die genauen technischen Bezeichnungen, unter dem Auslaufkanal verlegt werden. Die Grabenbreite beläuft sich bei offener Verlegung auf etwa 0,5 Meter, die Kabeltiefe auf 0,8 Meter. Auch hier wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Themen folgen