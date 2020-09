13:44 Uhr

Raserin attackiert Polizisten in Ziemetshausen

Nachdem eine 44-Jährige in Ziemetshausen ausrastete, musste die Polizei eingreifen.

44-Jährige rastet aus und rast mit quietschenden Reifen in Ziemetshausen umher. Warum die Polizei hart durchgreifen musste.

Eine 44-Jährige hat am Freitagabend die Polizei in Ziemetshausen auf Trab gehalten. Wie die Beamten mitteilen, war die Frau gegen 22.50 Uhr mit ihrem Auto mehrfach mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen im Gemeindebereich unterwegs. Anwohner riefen deshalb die Polizei.

Laut in Ziemetshausen herumgeschrien

Tatsächlich traf eine Streife die Frau kurze Zeit später in der Lauterbacher Straße an. „Die 44-jährige Fahrerin zeigte ein sehr lautes und aggressives Verhalten gegen einen vor Ort Anwesenden“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Beamten mussten die beiden voneinander trennen. „Da sich die Frau nicht beruhigen wollte, wurde ihr angedroht, dass sie gefesselt werden müsse. Nach dieser Androhung reagierte sie noch aggressiver“, schreibt die Polizei weiter. Beim Anlegen der Handschellen habe sie die Beamten daraufhin mehrfach beleidigt und erhebliche Gegenwehr geleistet. Letztlich gelang es den Polizisten trotzdem, ihr die Handschellen anzulegen.

Um den gesundheitlichen Zustand der 44-Jährigen überprüfen zu lassen, brachte sie ein Rettungswagen in eine Klinik. Beim Transport dorthin gelang es ihr, einen begleitenden Beamten mit einem Bein mehrfach zu treten. Dieser verletzte sich dabei leicht. Die Besatzung des Rettungswagen wurde durch die Frau ebenfalls mehrfach beleidigt. Entsprechende Anzeigen fertigt die Polizei nach eigenen Angaben noch an. (mn)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen