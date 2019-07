vor 42 Min.

Ringeisen-Schüler spielen „Pension Schöller“

Wenn das Normale als verrückt durchgeht. Karl Laufs und Wilhelm Jacoby schufen eine „Irrenanstalt“ im Stück

Die für dieses Schuljahr letzte Produktion kündigt Sebastian Eberle für den Kurs Theater und Film der Q11 des Ringeisen-Gymnasiums in Ursberg an.

Wenn es das Wetter zulässt, wird „Pension Schöller“ von Carl Laufs und Wilhelm Jakoby auf der Freilichtbühne im Innenhof des Ringeisen-Gymnasiums präsentiert. Bei widrigen Witterungsverhältnissen weicht man ins Kellertheater aus.

Zum Stück: Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben! Diesem Motto getreu begibt sich der pensionierte Gutsbesitzer Phillip Klapproth von seinem idyllischen Landsitz in das großstädtische Berlin. Eines seiner geplanten Abenteuer soll ihn in eine Nervenheilanstalt führen. Für die Realisierung dieser Idee wendet sich der alte Klapproth an seinen Neffen Alfred Klapproth. Derselbe möchte sich selbstständig machen und benötigt dafür noch Startkapital – eine Win-win-Situation also. Nur woher soll Alfred nun eine Heilanstalt bekommen? Der beste Freund hat die rettende Idee: die nahe gelegene Pension Schöller!

Die Gäste haben besondere Marotten

Die Gäste dieser in die Jahre gekommenen Pension zeichnen sich vor allem durch ihre Marotten aus: Dort finden sich ein Major a.D., der das Befehlen nicht lassen kann, ein abenteuerlustiger Löwenjäger, ein exzentrischer Möchtegern-Schauspieler mit Sprachfehler, eine überaus ambitionierte Schriftstellerin und nicht zuletzt eine notorische Kupplerin. Also wird der nichts ahnende Onkel in das „Etablissement“ gebracht und aus den „normalen“ Gästen entsteht für ihn ein täuschend echtes skurriles Panoptikum. Als die Meute aber nach der Rückkunft Phillip Klapproths auf dessen Landgut erscheint, hält der „Wahnsinn“ in seinem Wohnzimmer Einzug.

Zur Aufführung kommt das Stück am Wochenende 19., 20. und 21. Juli jeweils um 21 Uhr im Freilichttheater im Innenhof des Ringeisen-Gymnasiums Ursberg. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. (zg)

