09:00 Uhr

Sarah Fendt aus Oberrohr forscht in Belgien im Kampf gegen Brustkrebs

Plus Die Biochemikerin Sarah Fendt aus Oberrohr machte in Krumbach Abitur. 21 Jahre später erhält sie in Belgien einen der renommiertesten Preise in der Krebsforschung.

Von Gertrud Adlassnig

Sarah-Maria Fendt ist gerade einmal 40 Jahre jung und, so darf gehofft werden, auf dem Weg ganz nach oben. Die Biochemikerin aus Oberrohr, die 1999 am Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach ihr Abitur gemacht hat, lebt für ihre Leidenschaft, die Erforschung des menschlichen Stoffwechsels, die sie inzwischen nach Löwen bei Brüssel geführt hat. Mit dem Erhalt des „Grant for medical Research 2020“ des Fonds Baillet Latour wurde ihr die exklusive belgische Auszeichnung zuerkannt, die jährlich nur einmal vergeben wird. Wie gelang ihr diese wissenschaftliche Bilderbuchkarriere?

„Man kann sich für den Preis bewerben, wenn man noch nicht 40 Jahre alt ist. Jedes Jahr gibt es einen bestimmten Themenschwerpunkt. Ich hatte das große Glück, genau zum richtigen Zeitpunkt am ausgelobten Thema zu arbeiten.“ Sarah-Maria Fendt musste ihre Bewerbung einer internationalen Expertenkommission vorlegen und wurde als Preisträgerin ausgewählt. Dotiert ist der Preis mit 750.000 Euro. „Das Geld geht natürlich an das Labor“, stellt die Professorin klar.

Sarah Fendt war bereits mit 33 Jahren Professorin

Sarah-Maria Fendt wurde bereits mit 33 Jahren Professorin an der KU Leuven, im internationalen Ranking unter den 50 weltweit besten Universitäten, und zugleich Leiterin eines Labors am Flämischen Institut für Biotechnologie (VIB), einer Einrichtung ähnlich dem deutschen Max-Plack-Institut, allerdings fachlich spezialisiert auf Life Science und Biotechnologie. Im Institut hat sie zunächst ein eigenes Labor aufgebaut, das sie seither eigenverantwortlich leitet. Das bedeutet, sie ist für zahlreiche Mitarbeiter verantwortlich: Fünf Doktoranden, fünf Post-Docs, das sind Wissenschaftler, die sich auf ihre Zulassung als Professoren vorbereiten, dazu kommen Labor Manager, technische Assistenten, wissenschaftliche Experten, die das Massenspektrometer bedienen, und immer wieder zahlreiche Erasmus/Master/Bachelor-Studenten.

„Das war in diesem Jahr schlimm. Wir wollten ja sicherstellen, dass die Studierenden ihre Arbeiten abschießen können, gleichzeitig musste die Rückkehr in die Heimatländer sichergestellt sein.“ Auch für sie persönlich brachte Corona Veränderungen. „Normalerweise fahre ich drei bis vier Mal im Jahr zu meinen Eltern nach Oberrohr, besuche dann auch meine Schwester, aber heuer ging gar nichts.“

Nach dem Abitur in Krumbach studierte Sarah Fendt an der TU München

Aber Sarah-Maria Fendt ist keine Stubenhockerin, die sich nicht in die Welt hinaustraut. Nach ihrem Master an der TU in München promovierte sie von 2005 bis 2009 mit einem Dreijahresstipendium in Zürich an der ETH. Auch in Dänemark hat sie schon gearbeitet. Ihre höchsten Weihen erhielt sie dank eines Stipendiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft am MIT, dem Massachusetts Institute of Technologie, das als weltweit führende Spitzenuniversität gilt.

Vor 21 Jahren machte Sarah Fendt ihr Abitur in Krumbach. Nach Aufenthalten in München, Zürich, Dänemark und Boston lebt und arbeitet sie heute in Brüssel. Bild: Archiv Fendt

Mit ihrer postdoktoralen Forschungsarbeit zum Stoffwechsel von Krebszellen stellte sie die Weichen für ihre heutige Tätigkeit. „Ohne Stoffwechsel funktioniert nichts. Aber der Stoffwechsel ist noch lange nicht erforscht. Zwar gab es vor gut hundert Jahren eine erste Welle der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema, dank der Stoffwechselwege definiert wurden, doch dann geriet die Problematik wieder in Vergessenheit. Erst seit rund 20 Jahren, also seit ich mich mit Biochemie beschäftige, ist der Stoffwechsel wieder in den Fokus der Forschung geraten. Auch da hatte ich Glück und bin zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, damals dem MIT, gewesen. Erst damals wurde die Bedeutung des Stoffwechsels über die typischen Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes hinaus analysiert, auch für Krebs.“

Sarah Fendt bereibt in Leuven in Belgien Grundlagenforschung zu Brustkreb

Professor Fendt will erforschen, was falsch läuft, welche Verknüpfungen entstehen, wenn der Stoffwechsel sich verändert und Krankheiten verursacht. „Das gewinnt in einer älter werdenden Gesellschaft immer mehr an Bedeutung.“ Ihr Spezialgebiet ist die Metastasenbildung bei Brustkrebs.

„Wer kennt nicht Familienangehörige, Freunde, Bekannte, in deren Umfeld eine Frau an Brustkrebs erkrankt. Es war meine persönliche Entscheidung, den Fokus meiner Forschungsarbeit auf die Brustkrebszellen und ihre Metastasen zu richten, ich hatte bei der Einrichtung des Labors freie Hand. Solange der Krebs entfernt werden kann, ohne dass sich Metastasen gebildet haben, sind die Heilungschancen sehr gut. Doch sobald Metastasen im Körper sind, verschlechtert sich die Perspektive enorm. Noch sterben jedes Jahr rund 600.000 Frauen an Brustkrebs, es gibt wenig bis keine Vorbeugung. Unsere Grundlagenforschung muss die wissenschaftliche Erkenntnis finden, auf deren Basis Medikamente entwickelt werden können, die die Metastasenbildung verhindern.“

Ständiges Bemühungen um Forschungsgelder

Trotz ihrer ambitionierten Arbeit und der internationalen Anerkennung muss sich Sarah-Maria Fendt auch immer wieder den wirtschaftlichen Herausforderungen stellen. Ihre Zugehörigkeit zur KU Leuven ist unbefristet, die Hauptarbeit aber leistet sie am VIB, und das muss sich alle fünf Jahre einer sogenannten Evaluation unterziehen, in der überprüft wird, ob das Labor mit seiner Forschungsarbeit weiterhin unterstützenswert ist. Doch auch die Gelder des Instituts reichen nicht aus. So muss sich die junge Professorin regelmäßig um Forschungsgelder bemühen, alle möglichen Quellen aufspüren, Anträge stellen, Projekte darlegen, um so die Finanzierung sicherzustellen.

Auszeichnung bestärkt Fendt auf ihrem wissenschaftlichen Weg

Aber Sarah-Maria Fendt lässt sich nicht unterkriegen. Sie ist überzeugt von ihrer Arbeit und ihrer dringenden Notwendigkeit. Ihre Auszeichnung, die üblicherweise von der belgischen Königin überreicht wird, bestärkt sie auf ihrem Weg. Dass die Feier weit kleiner ausfallen musste als üblich, ist zwar bedauerlich, aber immerhin hat Königin Mathilde über Video ein Gespräch mit ihr geführt. Und das Geld fließt ohne Corona-Abstriche. Die Dreiviertelmillion zusätzliche Mittel für die Forschung, errungen durch die Oberrohrerin für ihr Labor in Löwen, kann vielleicht mit dazu beitragen, dass Professor Fendt und Team die Weichen stellen für eine künftige Medikation gegen Brustkrebsmetastasen.

Unter dem Link https://fondsbailletlatour.com/nl finden sich Informationen zu Forschungsarbeit und Preisverleihung.

Lesen Sie auch:

Themen folgen