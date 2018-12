vor 40 Min.

Senioren: Gemeinsam schmeckt es in Krumbach einfach besser

Die Schmankerl-Runde für Senioren kommt gut an. Warum der gemeinsame Mittagstisch so viel Anklang findet.

Von Manfred Keller

Nur kurz grübelt der Gast im Café Nimm Platz über der Tageskarte: Er hat seinen Seniorenplatz am Mittagstisch des Cafés „Nimm Platz“ eingenommen und studiert die Menüauswahl: Entweder „Panierte Hähnchenschnitzel mit Kartoffelsalat“ oder alternativ „Lachs auf Bandnudeln mit Dillsoße“. Egal, wie letztlich die Wahl ausfällt, die zusätzlich kredenzte Kürbis-Creme-Suppe wird im Lokal einheitlich als „erster Menü-Gang“ serviert. Und auch das Vanille-Eis mit heißem Pflaumenmus kommt obligatorisch als Nachtisch (also nach „Schnitzel“ oder „Lachs“) auf den einladend gedeckten Tisch. Die Rahmenbedingungen für eine gesellige „Schmankerlrunde“ sind damit schon mal optimal vorgegeben. Und lassen den Senioren-Mittagstisch einmal mehr zu einem genussvollen Erlebnis werden.

Die „Schmankerlrunde“ hat sich im September erstmals als „Senioren-Mittagstisch“ formiert. Und hat quasi aus dem Stand heraus freudige Aufnahme in einer wachsenden Fan-Gemeinde gefunden. Denn von Beginn an waren die den Senioren gewidmeten Mittagstisch-Termine in den eigens dafür gebuchten Krumbacher Gaststätten schon durch Voranmeldungen voll ausgelastet. So auch der eingangs beschriebene November-Senioren-Mittagstisch, zu dem ins Café „Nimm Platz“ am Marktplatz geladen war. Die Resonanz: An die 50 Gäste fühlten sich von der Einladung des Senioren-Mittagstisches angesprochen – und haben sich in der „Schmankerlrunde“ sichtlich und spürbar wohl gefühlt.

Das doppeldeutige Motto „Gemeinsam isst man mehr!“ ist dabei herzliche Einladung und erklärtes Ziel: Für Seniorin Elfriede ist es „schön, dabei andere Leute zu sehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen“. „Preiswert und gut Essen und das in froher Gesellschaft Gleichgesinnter“ findet auch Tischnachbarin Helene „eine feine Sache“. Diese positive Einschätzung teilt Rentner Alfred. Immer wieder wird in den Kommentaren der Tischgesellschaft der Wert der Gemeinschaft und der Geselligkeit beim unkomplizierten Aufenthalt hervorgehoben. So sieht das eben auch Rentnerin Christel, die zudem noch einen weiteren Vorzug der „Schmankerlrunde“ schätzt: „Ich muss nicht selber kochen, und spare das Abspülen…“. Na denn: „Mahlzeit allerseits“

Das lokale Konzept des „Senioren-Mittagstisch“ in Krumbach stützt sich ursprünglich auf die Initiative der Seniorenbeauftragten beim Landkreis Günzburg, Johanna Herold und deren Engagement innerhalb der „Arbeitsgruppe Senioren“. Diese Aktivitäten wiederum sind eingebunden in das Projekt „Gesundheitsregion Landkreis Günzburg“. Auf örtlicher Ebene arbeitet dann noch Lisa Pletzer vom Bürgerhaus als Ansprechpartnerin in Sachen Seniorenarbeit der Stadt Krumbach mit, und zum Macher-Trio zählt schließlich Krumbachs Quartiermanagerin Birgit Baumann. Natürlich, so lässt Johanna Herold wissen, ist das Entgegenkommen der Gastronomie vor Ort letztlich mitentscheidend für den Erfolg des jungen Unternehmens „Senioren-Schmankerlrunde“. Zur Stunde sind als Kooperationspartner neben dem Café Nimm Platz die Gastronomiebetriebe Traubenbräu, Falk, Diem, Munding und das Hotel Krumbach „mit im Boot“.

Herold hat daher ein dickes Lob für Wirtsleute und Gastgeber parat: „Da passt der Service und da passt der Preis“. Wo denn, so Herolds rhetorische Frage gibt es das noch – ein ausgewähltes 3-Gänge-Menü (siehe eingangs beschrieben) für Sieben Euro fünfzig?

Zunächst jeden dritten Mittwoch im Monat können also seit Einrichtung der „Schmankerlrunde“ ältere Menschen, die nicht am eigenen Herd zu Hause „einsamer Küchen-Chef“ sein wollen, oder die sich nicht immer Essen liefern lassen möchten, eben am Mittagstisch für Senioren teilnehmen und dort in Gemeinschaft mit anderen Senioren das Mittag-Essen teilen und ebenso die Mittags-Zeit miteinander verbringen. Freilich ist es ein Gesichtspunkt, Senioren eine ausgewogene Ernährung zu bieten, die – wie es eine Teilnehmerin scherzhaft formulierte „über den Nährwert vom a Wienerle mit Senf“ hinausgeht. Vordergründig aber will die erfolgreiche Initiative vor allem unter dem sozialen Aspekt betrachtet sein: „Gemeinsam am Mittagstisch essen, Geselligkeit pflegen, sich mit Gleichgesinnten unterhalten“, hebt Herold als originäres Motiv und klare Zielvorstellung hervor.

Es gibt weitere Termine

Tatsächlich wird dadurch ein ursprüngliches Grundbedürfnis der Menschen bedient – und die aktuelle „Schmankerl-Tafelrunde“ im Nimm Platz hat genau diesen Anspruch erfüllt. Übrigens: Die nächste Schmankerlrunde („Gemeinsam isst man mehr!“) trifft sich am Mittwoch, 19. Dezember im „Hotel Krumbach“ in der Karl-Mantel-Straße 13 beim Gesundbrunnenplatz (Eingang Rückseite beim Kammelsteg). Auch im neuen Jahr stehen folgende Mittwoch-Termine fest: 16. Januar (Gasthof Diem), 20. Februar (Gasthof Munding).

Anmeldungen für die Teilnahme an der Schmankerlrunde beim Senioren-Mittagstisch bis spätestens zwei Tage vor dem Termin im Bürgerhaus Krumbach, Telefon 08282 995380-0.

