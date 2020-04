02.04.2020

Sie organisieren Hilfsangebote übers Internet

Drei Ziemetshauser verbinden mit ihrer Website lokale Unternehmen und Privatpersonen mit Hilfsbedürftigen. Wie "support my hometown" funktioniert.

Von Rebecca Mayer

„Mir blutet wirklich das Herz“, stockt Monika Frey, als sie sich im Laden der Gärtnerei Frey in Ziemetshausen umsieht. In blau, rot, gelb leuchten die vielen Frühlingsblumen, doch wegen des Coronavirus ist auch die Gärtnerei vorerst geschlossen. „Und wenn ich daran denke, dass wir die ganzen Blumen für den Frühling wegschmeißen müssen, das ist einfach furchtbar.“

Um die lokalen Firmen in Ziemetshausen zu unterstützen, wurde nun die Aktion „support my hometown“ (auf deutsch: „unterstütze meine Heimatstadt“), von drei jungen Männern ins Leben gerufen. Auf der Website www.supportmyhometown.de können Ziemetshauser Firmen, Unternehmen, aber auch Privatpersonen kostenlos ihre Angebote präsentieren.

Diese Idee sei, so Monika Frey, einfach klasse. „Wir als Gärtnerei bieten einen Lieferservice an und verkaufen bepflanzte Frühlingskörbe mit Blumen günstiger.“ Den normalen Umsatz könnte die Aktion zwar nicht abdecken, „aber so können wir wenigstens noch ein bisschen was verkaufen. Denn Werbung oder Angestellte, können wir uns derzeit nicht mehr leisten.“ Die Saison von März bis Juni sei, so Frey, die Hauptsaison in der Gärtnerei. „Da verdienen wir fast Dreiviertel unseres Gesamtjahresumsatzes“, erklärt die Ehefrau des Inhabers der Gärtnerei, Simon Frey. Im Umkreis von rund 15 Kilometern würde der Familienbetrieb nun seine Kunden beliefern. „Wir freuen uns wirklich über jeden Auftrag. Sei er noch so klein.“

Drei junge Ziemetshauser stehen hinter "support my hometown"

Hinter der Aktion „support my hometown“ stehen drei junge Männer aus Ziemetshausen: Max Gartner, Tizian Fendt und Maximilian Vihl. Die ehrenamtliche Initiative sei dabei mit keinerlei Kosten verbunden, weder für die Unternehmen, noch für alle Unterstützer. „Im Grunde genommen soll die Website eine Hilfe für jedermann darstellen“, erklärt Max Gartner.

Neben der Gärtnerei Frey ist unter anderem der Gasthof Adler Teil der Aktion. „Wir sind gerade Mitten in der Planung unseres Küchenumbaus, das Frühlingsgeschäft wäre jetzt eigentlich in vollem Gange, doch mit einem geschlossenen Lokal, kann man sich vorstellen, dass das Geld knapp ist“, berichtet Jan Hiller, Küchenchef und Ehemann der Inhaberin des Gasthofes Adlers in Ziemetshausen, Katrin Hiller.

Auch der Gasthof liefert nun seine Speisen zu den Gästen nach Hause. „Ich bin so froh, dass unser Lieferservice so gut angenommen wird“, strahlt Jan Hiller. „Kostendeckend ist das Ganze zwar nicht, aber im Vergleich zu anderen Unternehmen, kann ich mich glücklich schätzen.“ Viele Gaststätten hätten, so Hiller, nicht die Möglichkeit einen Lieferservice anzubieten. Sei es das fehlende Personal oder das fortgeschrittene Alter. Mit der Initiative „support my hometown“, könnten noch mehr Kunden erreicht werden. „Durch solche Aktionen, spürt man einfach den Zusammenhalt der Gemeinde“, sagt Jan Hiller.

Lieferservice und Aktionen von Ziemetshauser Gewerbetreibenden

Zusätzlich bietet die Metzgerei Wurm, die Bäckerei Simnacher und der Getränkemarkt Gleich einen Lieferservice an. Daneben werben unter anderem Jovi’s Kneipe, die Hebammen und Familienbegleitung Mamafreude und das Fotostudio Engel mit verschiedenen Aktionen.

Auch Anton Birle, noch amtierender Bürgermeister von Ziemetshausen, ist von der Aktion „support my hometown“, begeistert. Die lokalen Anbieter sollten in der Corona-Krise, so Birle, nicht untergehen. Zur Unterstützung der Plattform sind die online Zugänge der Website „support my hometown“, mit den online Seiten der Gemeinde verlinkt und mit der daneben bestehenden Nachbarschaftshilfe der Gemeinde verknüpft.

„Die Idee, eine Website zur Verfügung zu stellen, durch die regionale Firmen ihre Angebote präsentieren, hilft, das Gefühl in der Bevölkerung zu stärken, lokal einzukaufen und nicht auf Großkonzerne zurückzugreifen“, erklärt der Bürgermeister. „Ich finde es einfach ganz toll, dass sich drei junge Ziemetshauser, allen voran Max Gartner, so an die Aktion „support my hometown“ dahinterklemmen.“

Vereine unterstützen die Aktion

Dass das Angebot in Ziemetshausen so gut angenommen wird, zeigt sich auch darin, dass zahlreiche Vereine wie der TSV Ziemetshausen, die Musikvereinigung oder die Freiwillige Feuerwehr hinter der Initiative stehen. So würden, laut Gartner, auch die Vereinsmitglieder angeregt werden, sich bei den jeweiligen Aktionen zu beteiligen. Selbst der Kindergarten unterstützt die Initiative und liefert wöchentlich Material für die Kinder zum Spielen, Basteln und Malen.

Derzeit beschränke sich das Angebot „support my hometown“ auf die Gemeinde Ziemetshausen. „Wir haben aber schon Anfragen von anderen Kommunen erhalten“, berichtet Gartner. Indem es dem Trio darum ginge, als Unterstützer für regionale Unternehmen tätig zu werden und gerade keinen gewerblichen Nutzen davon zu ziehen, hätte man sich bereits Gedanken gemacht, die Rohfassung der Website auch anderen Kommunen zur Verfügung zu stellen. „Es ist einfach schön zu sehen, wie wir mit der Aktion etwas erreichen können. In den nächsten Wochen soll die Website noch mehr wachsen, um so eine Hilfe für jedermann darzustellen“, lächelt Max Gartner.

