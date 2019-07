vor 23 Min.

So viel Ehrenamt in und um Krumbach

Während der italienischen Woche flattern in Krumbach viele bunte Steckbriefe mit Beschreibungen von ehrenamtlichen Aktivitäten an einem Bauzaun auf dem Krumbacher Marktplatz.

Quartiersmanagement Ehrenamtsangebot und Leute mit freier Zeit als Helfer sollen zusammenfinden

Wege, sich über ein freiwilliges, ehrenamtliches Engagement zu informieren, gibt es viele - in Krumbach kommt jetzt ein neuer hinzu. Während der italienischen Woche, die noch bis Samstag, 13. Juli, in Krumbach läuft, führen das Freiwilligenzentrum Stellwerk und das Quartiersmanagement der Stadt Krumbach die Aktion „Engagementzaun – Guck mal, so viel Ehrenamt in und um Krumbach“ durch.

„Mit einem einfachen Bauzaun auf dem Krumbacher Marktplatz möchten wir die Bandbreite der Engagementmöglichkeiten im südlichen Landkreis aufzeigen“, so Melissa Niedermair, Quartiersmanagerin der Stadt Krumbach. Der Bauzaun ist mit vielen bunten Steckbriefen geschmückt, auf denen Beschreibungen von ehrenamtlichen Aktivitäten zu finden sind.

So können sich Bürger über die verschiedenen Möglichkeiten informieren und für sie interessante Angebote „pflücken“.

Die verschiedenen Farben der Steckbriefe sollen nicht nur Aufmerksamkeit erregen, sondern auch einer raschen Kategorisierung dienen. So werden auf grünen Steckbriefen Angebote im Bereich „Umwelt und Naturschutz“ beworben. Rot steht für „Rettung und Sicherheit“, blau für „Soziales“, gelb für „Kunst und Kultur“ und orange für „Sport“.

Jeder, der sich für ein Angebot interessiert, darf sich einen Steckbrief nehmen, die Mitarbeiter der beiden Einrichtungen werden regelmäßig die Angebote auffüllen. (zg)

