Sonniges Finale für die Mittelschwabenschau KRU

Über vier Tage hinweg wurde die KRU bei bestem Wetter zu einer regelrechten Sommerparty. Was in den kommenden Tagen noch zu tun ist.

Von Peter Bauer

Ein tiefer, lang anhaltender Schlaf: Dieser Wunsch war am Montagabend an den Ständen der KRU nicht selten zu hören. Viele Aussteller waren seit Freitag täglich mehrere Stunden vor Ort. In den Gesprächen mit unserer Redaktion ist die Begeisterung über den großartigen Verlauf der KRU spürbar. Nach vier Tagen ist die Müdigkeit groß, aber diese Müdigkeit ist mit einem angenehmen Gefühl verbunden.

Einer der Menschen im KRU-Dauereinsatz ist Walter Gleich, der Ansprechpartner im Ausstellungsbüro im Stadtsaal. „Keine besonderen Vorkommnisse, alles lief glatt“, berichtet Gleich. Ein Kind kurzzeitig aus den Augen verloren oder das Handy an einem Stand liegenlassen: Gleich konnte in allen Fällen helfen. Zwischendurch sagte er über Lautsprecher den einen oder anderen besonderen Höhepunkt der KRU an, so war Gleich gewissermaßen vier Tage lang die „Stimme der KRU“.

Die Mittelschwabenschau KRU findet alle vier Jahre statt. Diesmal präsentierten sich rund 140 Aussteller.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Krumbacher Gewerbe- und Handelsverein mit seinem Vorsitzenden Hans-Peter Ziegler an der Spitze. Rundum positiv fällt seine Bilanz aus. Bereits am Freitag seien schätzungsweise wohl rund 7000 Besucher zur KRU gekommen. Für den in der Regel besuchermäßig nicht so starken Freitag ist dies ein Rekordergebnis.

Am Samstag dürfte die Zahl geschätzt bei etwa 12000 Besuchern gelegen haben. Für den Sonntag geht Ziegler von circa 18000 Besuchern aus.

Vor allem an diesem Tag kamen viele auswärtige Besucher nach Krumbach. „Bei uns gibt es nichts Vergleichbares“, sagte beispielsweise ein Besucher aus Hiltenfingen bei Schwabmünchen. Eine Besonderheit bei der KRU ist der freie Eintritt. Wohl auch deswegen kamen viele Besucher in den letzten Tagen mehrfach auf die KRU.

Der Montag bewegt sich bei den Besucherzahlen in der Regel etwa in der Dimension des Freitags. Ziegler schätzt, dass rund 4000 bis 5000 Besucher kamen.

In den kommenden Tagen steht der Abbau der „KRU-Zeltstadt“ bevor. Ziegler geht davon aus, dass die Stände in den Zelten und auf dem Außengelände bis Dienstagabend im Wesentlichen abgebaut sind. Und dann folgt sozusagen die Stunde von Josef Fäustle, des Zeltvermieters aus Kirchhaslach. Er organisiert in den kommenden Tagen den Abbau der Zelte.

