Sportzentrum Krumbach: CSU möchte Bürger einbinden

Das Hallenbadbecken ist in der warmen Jahreszeit in der Regel leer.

CSU verweist auf die hohen Kosten. Umfassender Fragenkatalog an die Stadtverwaltung formuliert.

Wie geht es weiter mit dem Krumbacher Sportzentrum im Schul- und Sportzentrum? Sollen Hallenbad, Sporthalle und Mensa neu gebaut werden? Ist eine Generalsanierung möglich und sinnvoll? Reicht eine schrittweise Sanierung aus? Das ist gewissermaßen gerade „das“ Thema der Krumbacher Kommunalpolitik. Nun befasste sich die Krumbacher CSU ausführlich mit der Thematik. Sie fordert eine stärkere Einbeziehung der Öffentlichkeit in den Diskussionsprozess.

Angestoßen durch die Stadtverwaltung befasse sich der Krumbacher Stadtrat seit 2013 mit einer möglichen Generalsanierung für das Schul- und Sportzentrum in der Talstraße. Entgegen den ersten Überlegungen entwickelten sich die fachlichen Empfehlungen von einer Generalsanierung in einen kompletten Abriss mit Neubau, schreibt die CSU in ihrer Mitteilung.

Umfassendes Daten- und Zahlenwerk

Die CSU Krumbach habe sich aktuell in Sitzungen der Vorstandschaft und der Fraktion mit dem umfassenden Daten- und Zahlenwerk befasst. Für die CSU-Vorsitzende Sabine Turek ist es eine Notwendigkeit, dass „die Bürger mehr in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden“.

Neubau? Generalsanierung? Teilsanierung „Stück für Stück“? Die Zukunft des Sportzentrums im Krumbacher Schul- und Sportzentrum ist ungeklärt. Bild: Monika Leopold-Miller

Mittlerweile seien die Baukosten für den Neubau von Sporthalle mit Tagesheim und Hallenbad auf über 30 Millionen angestiegen. Wer soll und kann das bezahlen? So fragen sich die Vorstandsmitglieder der CSU. Unter der Federführung von Vorstandsmitglied Hans-Dieter Srownal sei ein umfangreicher Fragenkatalog an die Stadtverwaltung und die Fachplaner formuliert worden, der einen verständlichen Überblick über die Alternative zwischen Generalsanierung und Neubau aufzeigen soll.

Nur wer umfassend informiert ist, der könne auch die richtigen Entscheidungen für das „Jahrhundert-Projekt Schulzentrum“ treffen, so die einhellige Meinung der Kommunalpolitiker.

Bei dem von Bürgermeister Hubert Fischer anberaumten großen Treffen im Schulzentrum am 23. September erwarten die CSU-Vertreter, dass dazu auch die Öffentlichkeit eingeladen wird, um über die fachlichen und finanziellen Erkenntnisse informiert zu werden. (zg/pb)

