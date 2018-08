00:34 Uhr

Sprachen und Kräuter

Das Programm der Volkshochschule

Die Außenstelle Neuburg/Kammel der Volkshochschule Krumbach (VHS) kommt aus den Startlöchern und ist gerüstet für das neue Programm im Kammelmarkt. Für den Beginn im September gibt es folgende Angebote:

Beginn ist Mittwoch, 26. September, 18 Uhr in der Grundschule Neuburg/Kammel. Leitung: Susana Gabriel.

Beginn am Donnerstag, 27. September, 18 Uhr in der Grundschule Neuburg/Kammel. Leitung: Susana Gabriel.

Beginn ist Freitag, 28. September, 17 Uhr in der Grundschule Neuburg/Kammel. Leitung: Susana Gabriel.

– die Apotheke der Natur am Samstag, 29. September von 11 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist bei der Naturheilpraxis Behlingen, Max-Schmid-Straße 37. Leitung: Antonie R. Neumann. Bei einem Spaziergang erfahren Sie, was Sie in der freien Natur wann, warum und in welcher Form zu sich nehmen können. (k)

zu den VHS-Veranstaltungen im Rathaus Neuburg/Kammel, Anna-Maria Böck, Karin Zecha, Telefon 08283/998516.

