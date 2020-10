00:30 Uhr

Starke Leistung reicht nicht

Im Derby der zweiten Mannschaften zieht Niederraunau gegen Günzburg den Kürzeren. Woran Raunau II am Ende scheitert

Direkt mit dem Derby gegen Aufsteiger VfL Günzburg II ging es am vergangenen Sonntag los für die zweite Mannschaft des TSV Niederraunau. Damit trafen zum Saisonauftakt der Handball-Bezirksoberliga zwei Mannschaften aufeinander, die sehr unterschiedliche Saisonziele formuliert hatten. Während die Günzburger Drittligareserve sich den Aufstieg als Ziel gesetzt hat, ist für die Raunauer hingegen das klare Ziel der Klassenerhalt. Eigentlich waren die Rollen also klar verteilt. Doch es sollte anders kommen.

TSV-Trainer Daniel Lochbrunner schwor seine Mannschaft ein, von Anfang an hellwach zu sein und das Spiel vor heimischer Kulisse auch zu genießen. Schließlich wisse aufgrund der aktuellen Situation niemand genau, wie die aktuelle Saison im Handball verlaufen wird.

Diesen Rat befolgte die Raunauer Landesliga-Reserve und lag nach zwei Minuten bereits mit 3:1 vorne. Der erste Dämpfer kam in der zehnten Minute. David Thalhofer berührte unglücklich, aber deutlich, einen Spieler des VfL beim Konter. Die Schiedsrichter zeigten zu Recht die Rote Karte. Raunau II ließ sich von dem Feldverweis zunächst nicht unterkriegen und ging durch einen Doppelpack der Hegenbart-Brüder 7:6 in Führung. Besonders Vinzenz Hegenbart war an diesem Tag in Torlaune und erzielte insgesamt zehn Treffer. Bis in die zweite Halbzeit hinein blieb der TSV in Schlagdistanz, nach munteren 37 Minuten stand es 18:22. Nach und nach merkte man aber, dass den Raunauern die Kraft ausging. So konnte Günzburg davonziehen. Das Spiel endete 29:35.

Coach Lochbrunner konstatierte hinterher: „Mit einem etwas besseren Rückzugsverhalten und mit ein paar weniger Ballverlusten über die Gesamtspielzeit wäre vielleicht doch eine große Überraschung drin gewesen. Aber sollte man diese Leistungen beibehalten oder noch steigern können, ist der Klassenhalt sicher erreichbar, vielleicht auch mehr.“ (zg)

TSV Niederraunau II Fetschele, D. Thalhofer (1), A. Thalhofer (2), M. Hegenbart (3), Gutmann (8/3), Mutzel (1), V. Hegenbart (10), Blösch, Mayer (1), Bonk (2), Egger, Eheim (1), Liedel

Themen folgen