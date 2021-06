Rot-Weiß Krumbach kassiert zwei Niederlagen

Schon die ersten Begegnungen zeigen, dass es ein schweres Spieljahr wird für die Männer und Frauen des TC RW Krumbach. Woran das liegt.

Eine äußerst herausfordernde Saison zeichnet sich für die Tennisspieler des TC Rot-Weiß Krumbach ab. Die jeweils in der Bezirksklasse 1 spielenden Herren und Damen müssen in dieser Spielzeit ohne ihre jeweilige Nummer eins auskommen. Nicolas Mauerhoff und Lisa Striegel fehlen. Auch darüber hinaus steht die Runde im Zeichen des Personalmangels. Gleich zum Saisonauftakt mussten sich die sportlichen Aushängeschilder des Vereins trotz ordentlicher Vorstellungen geschlagen geben.

Nur drei der neun Spiele gewonnen

Beim 3:6 der Rot-Weiß-Frauen gegen den TSV Wiggensbach überzeugten Claudia Rösch (6:2, 6:3) und Judith Striegel (4:6, 6:4, 10:4) sowie das Duo Rösch/Anna Specker (6:7, 6:2, 11:9). Alle anderen Paarungen gingen verloren.

Für die Herren stand letztlich ein 1:8 gegen den TSV Pfuhl zu Buche, ein Gesamtresultat, das vor allem wegen der engen Spielverläufe in den Einzeln zu deutlich ausfällt. Den Ehrenpunkt holte das Doppel Niklas Tauber/Fabian Tauber (6:7, 7:5, 10:6).

Personalmangel beschäftigt auch die zweite Mannschaft

Vom Personalmangel in der Ersten sind auch die Männer II strapaziert. Es wird für sie eine große Aufgabe, erneut den Klassenerhalt in der Kreisklasse 1 zu sichern. Beim TC Illertissen II hatten die Krumbacher mit 2:7 das Nachsehen. Einzig David Gulkin bewahrte in einem knappen Einzel die Nerven (3:6, 6:3, 10:7). Daniel Gulkin/Christoph Ganz steuerten nach einem umkämpften Doppel (6:7, 7:5, 10:7) den zweiten Matchpunkt bei.

Für Krumbacher Erfolge sorgten am Samstag die auf Bezirksebene spielenden Herren in den Altersklassen 40, 55 und 60.

Letztgenannte feierten in der Bezirksliga durch das 8:1 gegen den Aufsteiger TC Huisheim einen Einstand nach Maß. Ernst Oettle, Hans-Peter Ziegler, Klaus Nuscheler und Peter Hiller gewannen klar. Nach dem knappen Sieg von Peter Schmid (4:6, 6:4, 11:9) war das Aufeinandertreffen früh entschieden. Die Krumbacher blieben trotzdem konzentriert und sammelten durch Oettle/Ziegler, Karl-Heinz Striegel/Hiller sowie Nuscheler/Schmid drei weitere Matchpunkte ein.

Vorentscheidung in den Einzeln hergestellt

Jeweils ein 6:3-Erfolg gelang den Herren 40 in der Bezirksklasse 1 und den Herren 55 in der Bezirksliga. Bei den 40ern sorgten Benjamin Schmid, Martin Knöpfle, Uwe Lübeck und Gerd Konrad für einen komfortablen 4:2-Vorsprung nach den Einzeln. Ähnlich lief es bei den Herren 55: Dort ermöglichten die Erfolge von Fritz Birle, Gerhardt Fendt, Jürgen Genz und Reinhold Gruber ebenfalls eine 4:2-Führung nach den Einzeln. (AZ)