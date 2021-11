Thannhausen

Der Bau der Containerschule in Thannhausen verzögert sich

Für den Erweiterungsneubau an der Christoph-von-Schmid Realschule in Thannhausen wurden bereits jetzt Bäume gefällt. Direkt im Bildvordergrund ist ein Restbaumstumpf zu sehen.

Plus In Thannhausen ziehen Realschüler in den Pfingstferien in einen Interimsbau. Wann die Christoph-von Schmid-Realschule umgebaut wird.

Von Annegret Döring

Es war einmal angedacht, dass bereits im November Schüler aus der Christoph-von-Schmid-Realschule in Thannhausen umziehen sollten in ein eigens errichtetes Containerschulgebäude in der Margarethe-Ammon-Straße. Grund dafür ist ein Anbau an die Realschule, deren Schüler künftig mehr Platz benötigen und eine Sanierung eines Teils der Schule. Ein Gebäudeteil wird außerdem abgebrochen. Aber der Zeitplan verschiebt sich.“ Jetzt ist der Plan, dass in den Pfingstferien umgezogen wird“, sagt Schulleiter Frank Decke im Gespräch mit unserer Redaktion.

