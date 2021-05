Thannhausen

13:48 Uhr

Diebstahl während eines Fotoshootings in Thannhausen

Während eines Fotoshootings am Kieninger Weiher in Thannhausen wurde am Samstagvormittag ein weißer Holzstuhl geklaut.

Am Samstag, kam es zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr, im Bereich des Kieninger Weihers in Thannhausen zu einem Diebstahl. Während eines dort durchgeführten Fotoshootings wurde laut Polizei ein weißer Holzstuhl durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Hinweise unter 08282/905-0 an die Polizeiinspektion Krumbach. (AZ)

