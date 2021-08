Thannhausen

12:00 Uhr

Wie der Thannhauser Schnitzer Arnold Haiß seine Passion zum Beruf machte

Gleichsam im Schaufenster sitzt Arnold Haiß bei der Arbeit in der Werkstattecke seines Holzschnitzereien-Geschäftes.

Plus In der Thannhauser Bahnhofstraße gibt es ein besonderes "Schaufenstererlebnis". In der aktuellen Arbeit von Arnold Haiß steht ein Unesco-Weltkulturerbe im Mittelpunkt.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Manchem Flaneur auf der Thannhauser Bahnhofstraße bietet sich ein unerwarteter Einblick. Soeben betrachtete er noch die Auslagen der Schaufenster, jetzt schaut er in eine Werkstattecke und sieht Arnold Haiß bei der Arbeit zu. Derzeit ist das besonders interessant, denn der begeisterte Schnitzer befasst sich mit einer außergewöhnlichen Auftragsarbeit. Und dabei spielt Ägypten eine besondere Rolle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen