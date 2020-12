vor 17 Min.

The Voice of Germany: Alexandra Jörg tritt am Sonntag bei den Sing Offs an

Am Sonntag geht es für Sängerin Alexandra Jörg um den Einzug ins Halbfinale bei "The Voice of Germany". Sollte sie gewinnen, ist sie in den Live-Shows.

Sängerin Alexandra Jörg hat am kommenden Sonntag, 6. Dezember, ihren nächsten großen Auftritt im TV. Dann tritt die gebürtige Krumbacherin, die in Bad Wörishofen als Gesangslehrerin arbeitet, bei den Sing Offs der Casting-Show " The Voice of Germany" auf. Ihr bereits aufgezeichneter Auftritt wird in der Sendung um 20.15 Uhr auf Sat1 ausgestrahlt.

Bei den Sing Offs müssen sich die Coaches aus ihren zehn verbleibenden Talenten für zwei entscheiden, mit denen sie ins Halbfinale gehen. Dieses wird dann live ausgestrahlt und die Zuschauer können per Televoting bestimmen, wer weiterkommt. In den Sing Offs entscheiden aber noch die Coaches. Im Fall von Alexandra Jörg hat als Mark Forster die Qual der Wahl.

Lesen Sie auch:

Themen folgen