Starke Spiele und starke Nerven der Thannhauser Eigengewächse

Das blutjunge Frauen-Team der TSG Thannhausen erreicht ein 5:5 zum Regionalliga-Start. Wer die Punkte holt und warum das Unentschieden fast zu wenig ist.

Zum Saisonstart in der Regionalliga Süd haben die Tischtennisspielerinnen der TSG Thannhausen ein 5:5 gegen die DJK SB Regensburg erreicht. Die Gastgeberinnen konnten dabei nicht in ihrer Wunschaufstellung spielen. Ihre Nummer eins, die Kubanerin Shelly Machado Fernández, erhielt aufgrund der anhaltenden Pandemie keine Reisegenehmigung. Für sie rückte Neuzugang Lina Wirth auf Position vier in den Kader.

Durchschnittsalter 18 Jahre

Das Eingangsdoppel gewannen Luna Brüller und Sarah Alzinger für das blutjunge Team der TSG (Durchschnittsalter 18 Jahre). Beide punkteten auch gleich in den Einzeln zum zwischenzeitlichen 3:1. Nach einer Niederlage von Lina Wirth gewann Geburtstagskind Lisa-Mia Tjarks ihr Einzel zum 4:2. Die TSG hatte somit in den Spitzenpaarungen alles in der Hand. Brüller verlor allerdings ihr nächstes Spiel deutlich 1:3.

Alzinger hätte den Sack zumachen können. Doch sie vergab im fünften Satz beim Stand von 10:7 drei Matchbälle und verlor. Beim Stand von 4:4 punktete wiederum die starke Lisa-Mia Tjarks zum 5:4. Wirth allerdings unterlag im abschließenden Einzel.

Jugendarbeit trägt Früchte

Bereits der Auftakt hat gezeigt, dass die jahrelang sehr erfolgreiche Jugendarbeit in Thannhausen Früchte trägt. Die Eigengewächse Brüller und Tjarks steuerten allein vier der fünf Zähler zum Unentschieden bei. (AZ)

