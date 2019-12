vor 40 Min.

Umgefallene Teelichter setzen Fassade in Brand

Wie gefährlich unbeaufsichtigt brennende Kerzen sein können, wurde an Heiligabend in Krumbach deutlich. Dort setzten umgefallene Teelichter eine Fassade in Brand.

An Heiligabend gegen 3.30 Uhr wurde ein Hausbesitzer im Riedweg durch Brandgeruch aufgeweckt. Wie die Polizei berichtet, stellte der Besitzer fest, dass die Fassade des Einfamilienhauses im Eingangsbereich brannte. Grund für den Brand waren umgefallene Teelichter in einer Lampe. Der Hausbesitzer konnte den Brand zunächst selbstständig löschen. Gegen 5.50 Uhr informierte er aber doch noch die Feuerwehr, weil die Fassade erneut begann zu rauchen. Die Hausfassade musste durch die Feuerwehr erneut gelöscht werden. Durch den Brand wurde niemand verletzt, es entstand jedoch nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von rund 15000 Euro. (zg)

