Unbekannte machen Lagerfeuer in leerem Gebäude

Eine Frau bemerkte Sonntagnacht Rauch in einem leer stehenden Gebäude in der Krumbacher Bahnhofstraße. Unbekannte hatten dort ein Lagerfeuer entzündet.

Kurz nach Mitternacht bemerkte am Sonntag eine Passantin in der Krumbacher Bahnhofstraße, dass aus einem leer stehenden Gebäude in der Nähe des Bahnhofs Rauch kam. Die Frau alarmierte die Feuerwehr.

Wie die Polizei berichtet, drangen offenbar bislang noch Unbekannte über eine bereits beschädigte Tür ins Innere des Gebäudes ein und entfachten dort mit dort liegenden sogenannten OSB-Platten ein Lagerfeuer.

Sachschaden entstand laut Polizei nicht. Zeugen, die Angaben zu dem Vorgang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach, Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (zg)

