14:14 Uhr

Unbekannter reißt in Ziemetshausen Nummernschild von Auto ab

In Ziemetshausen stellte eine 23-Jährige fest, dass jemand das Nummernschild ihres Autos aus der Halterung gerissen hat. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Sonntag, im Zeitraum von 0.30 bis 9.30 Uhr, hatte eine 23-jährige Autofahrerin ihr Fahrzeug in der Friedhofstraße in Ziemetshausen geparkt. Als sie am Morgen zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass das hintere Kennzeichen offenbar gewaltsam aus der Halterung gerissen und entwendet wurde. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 30 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (zg)

Themen Folgen