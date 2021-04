Unter drei Bürgermeistern hat sie gedient

Die langjährige Rathaussekretärin Gerlinde Emminger geht in Ziemetshausen in den Ruhestand

21 Jahre lang war sie der gute Geist im Rathaus, war wichtige Stütze im Vorzimmer dreier Bürgermeistern und geschätzter Ansprechpartner für alle, ob im Haus oder auch draußen in Ziemetshausen. Jetzt wurde Gerlinde Emminger von beiden Bürgermeistern der Verwaltungsgemeinschaft Ziemetshausen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Ralf Wetzel (Ziemetshausen) und Alois Kling ( Aichen) bedankten sich unisono bei ihrer langjährigen Mitarbeiterin, die ihnen stets loyal den Rücken freigehalten hat und für beide eine unschätzbare Unterstützung war. Ihr Wissen, gepaart mit hoher Einsatzbereitschaft bei stets offen gezeigter Freundlichkeit, waren bei Amtsträgern wie auch Kollegen und Bürgern gefragt gewesen. Die in ihrer Freizeit leidenschaftliche Organistin und Chorsängerin, im Frühjahr 2000 unter dem kürzlich verstorbenen Bürgermeister Anton Weber in den Verwaltungsdienst bei der Marktgemeinde eingetreten, konnte die erfreulich prosperierende Entwicklung der Marktgemeinde in den letzten Jahrzehnten mit ihrer Arbeit quasi mitgestalten.

Zu anerkennenden Worten von beiden Bürgermeistern erhielt Gerlinde Emminger eine Dankesurkunde, einen Blumenstrauß, gestaltet in den weiß-roten Farben des Gemeindewappens, sowie Geschenke zum Versüßen des Eintritts in den verdienten Altersruhestand. Janik Greiner überreichte der Scheidenden mit einem herzlichen Dankeschön ein Abschiedsgeschenk der Kollegen, die „ihre Gerlinde“ noch lange missen werden.

Ihr fällt der Abschied aus dem Rathaus nach so vielen Jahren nicht leicht. Sie verabschiedete sich vom Kollegium mit persönlichen Dankesgeschenken und Worten von Mark Twain: „Der beste Weg, sich selbst eine Freude zu machen, ist, zu versuchen, einem anderen eine Freude zu bereiten.“ (vop)