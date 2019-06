vor 19 Min.

Unterwiesenbach: Maulkorbpflicht für aggressiven Hund

Nach einer Hundeattacke in Unterwiesenbach wurde für das Tier nun ein Leinen- und Maulkorbzwang angeordnet.

Von Christian Gall

Den Gassigänger und seinen Hund traf es wie aus dem Nichts: In Unterwiesenbach waren sie am vergangenen Montag spazieren, als plötzlich ein Hund aus einem Grundstück sprang und sich auf das Tier des Gassigängers stürzte. Der angegriffene Hund starb, der Gassigänger erlitt Bissverletzungen an Händen und Unterarmen bei dem Versuch, sein Tier zu retten. Um derartige Fälle in Zukunft zu vermeiden, hat die VG Krumbach als Sicherheitsbehörde reagiert: Dem Hundehalter wurde auferlegt, dass er sein Tier nur noch angeleint und mit Maulkorb in die Öffentlichkeit darf.

Der Hund war bisher nur einmal aufgefallen

Wie der VG-Geschäftsstellenleiter Dieter Gumpinger erklärt, handelt es sich bei dem Hund um einen Border Collie/Boxer-Mix. „Bis zu dem Vorfall am Montag war das Tier nicht als aggressiv aufgefallen. Lediglich ein Fall wurde an uns herangetragen, dabei war der Hund aber nur an einer Person hochgesprungen und hatte nicht gebissen“, sagt Gumpinger. Für den Geschäftsstellenleiter seien derartige Zwischenfälle mit Hunden nicht an der Tagesordnung, „allerdings kommt es hin und wieder vor“, sagt er.

Auf den Halter des aggressiv gewordenen Hundes kommen nun Anzeigen wegen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoß nach dem Tierschutzgesetz zu. Der Verstoß nach dem Tierschutzgesetz erkläre sich laut Polizei dadurch, dass der Halter durch sein Unterlassen in Kauf genommen habe, dass ein Wirbeltier getötet wird. Allerdings muss zunächst der zuständige Staatsanwalt den Sachverhalt prüfen.

Hundehalter wollte sein eigenes Tier noch beruhigen

Laut dem Bericht der Polizei hatte der Hundehalter noch versucht, sein Tier auszubremsen – zunächst mit beruhigenden Worten, dann mit einem Tierabwehrspray. Sein Versuch scheiterte jedoch – und beim Einsatz des Sprays traf er den Gassigänger, der neben seinen Bissverletzungen auch eine Reizung seiner Augen davontrug.

Die Tierschutzorganisation Peta nahm den Vorfall in Unterwiesenbach zum Anlass, die Forderung nach einem Hundeführerschein in Bayern zu äußern. „Viele Halter können ihre Vierbeiner nicht richtig einschätzen. Somit ist die wahre Ursache für Beißattacken bei ihnen zu suchen – nicht beim Tier. Dass der Hund seinen Artgenossen töten konnte, war absolut fahrlässig und hinterlässt bei dessen Halter einen lebenslangen Schock“, äußert sich Jana Hoger, Fachreferentin für „tierische Mitbewohner“ bei Peta, zu dem Vorfall.

Themen Folgen