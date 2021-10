Ursberg

vor 18 Min.

Ein Fachzentrum Holz für die Region ist in Ursberg entstanden

Plus Die Schreinerei der Werkstatt für behinderte Menschen in Ursberg stellt sich neu auf. Das sind die Gründe für die Neustrukturierung.

"Es wächst zusammen, was zusammengehört“, sagte Ralf Egner, Leiter der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) Ursberg, beim Festakt zur Segnung der Schreinerei Ursberg. Der modernisierte Handwerksbetrieb vereint jetzt die bestehende Möbelschreinerei und die Herstellung von hochwertigen Holzspielwaren in der WfbM, die bisher an getrennten Standorten produzierten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen