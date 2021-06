Frontal-Crash beim Überholen: Mofa und Pedelec kollidieren auf Radweg

Beim Versuch, einen Radfahrer zu überholen, kollidierte eine 22-Jährige mit ihrem Mofa bei Thannhausen frontal mit einem entgegenkommenden Pedelec-Fahrer.

Bei einem Unfall auf einem Radweg zwischen Ursberg und Thannhausen haben sich am Montagnachmittag zwei Personen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war eine 22-Jährige gegen 16.15 Uhr mit ihrem Mofa in Richtung Thannhausen unterwegs. In einer unübersichtlichen Kurve überholte die 22-Jährige zwei vor ihr fahrende Radfahrer.

Unfall zwischen Ursberg und Thannhausen: Kind bleibt unverletzt

Hierbei kollidierte sie mit einem 64-jährigen Pedelec-Fahrer, der auf dem Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Beide stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu. Im Kindersitz auf dem Pedelec saß ein vierjähriges Kind, welches unverletzt blieb. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1100 Euro. (AZ)

