07.01.2020

Vom Sudetenland nach Thannhausen gekommen

Margarethe Höck feierte 90. Geburtstag im Stadlerstift. Dazu gratulierte auch der Bürgermeister

Ihren 90. Geburtstag konnte Margarethe Höck am Neujahrstag feiern. Bürgermeister Georg Schwarz nahm dies zum Anlass, die Jubilarin in ihrem Domizil im Stadlerstift, wo sie sich seit vergangenem Jahr gut aufgehoben fühlt, zu besuchen.

Neben den Glückwünschen und einem Präsent der Stadt durfte Schwarz auch Glückwünsche von Landrat Hubert Hafner überbringen. Die betagte Thannhauserin hat sich darüber genauso gefreut wie auch über ein Glückwunschschreiben zu ihrem Ehrentag von Ministerpräsident Markus Söder.

Am 1. Januar 1930 im Sudetenland nahe Zwittau/Nordmähren geboren und aufgewachsen, wurde sie mit der Familie Anfang 1946 vertrieben und kam nach Burg, dem heutigen Stadtteil von Thannhausen. Als junges Mädchen lernte sie dort den Zimmermann und Treppenschaler Adelbert Höck kennen, den sie dann 1953 heiratete. Drei Jahre später haben beide in der Jahnstraße in Thannhausen mit dem Bau eines Hauses begonnen, im gleichen Jahr wurde ihr Sohn Herbert geboren.

Aus beruflichen Gründen zogen beide später nach Baden-Württemberg, wo Margarethe Höck in der Textilbranche Arbeit fand und ihr Ehemann als Betriebszimmermann tätig war. Sechs Jahre später allerdings kehrten sie wieder nach Thannhausen zurück, wo sie dann später ein größeres Haus in der Händelstraße gebaut haben. Vor zehn Jahren starb Adelbert Höck.

Bis Anfang letzten Jahres hat Margarethe Höck ihren Haushalt allein bewältigt. Da ihre Beweglichkeit jedoch nachließ, musste sie das eigene Haus gegen einen Heimplatz im Stadlerstift eintauschen.

Ihr Sohn mit seiner Ehefrau, drei Enkel und zwei Urenkel haben die trotz allem noch rüstige alte Dame zu ihrem hohen Geburtstag hochleben lassen. (vop)

Themen folgen