Von der Fitness bis zu den Sprachen

Das Programm der Volkshochschule Krumbach in den nächsten Wochen

Krumbach Für die erste Oktoberwoche meldet die Volkshochschule weitere Kurse und Seminare im laufenden Herbstprogramm an.

Dienstag, 2. Oktober:

Fit im Alltag 50+, Vormittagskurs, 10 Uhr im Bürgerhaus; Leitung: Hana Bayerlova.

Donnerstag, 4. Oktober:

Italienisch – Grundstufe A 1/2, Vormittagskurs 8.30 Uhr im Bürgerhaus; Leitung: Ettore Socci.

Italienisch – Grundstufe A 1/5, Vormittagskurs 10 Uhr im Bürgerhaus; Leitung: Ettore Socci.

Bewegung befreit! Bewegungslehre nach Liebscher + Bracht, 18 Uhr, Praxis W. Meine, Krumbach, Hans-Lingl-Straße 17. Jede Bewegung, jeder Dehnungs-, Kräftigungs- oder Ansteuerungsreiz, die Häufigkeit bestimmter Belastungen – all das orientiert sich am besten Bewegungslehrer – dem eigenen Körper; Leitung: Wolfgang Meine.

Modellieren und Formen mit Ton, 18 Uhr, Am Kreuzberg 9 in Edelstetten. Gartenfiguren, Kugeln und andere Objekte entstehen nach eigenen Wünschen und Vorstellungen. Leitung: Martine Wirth.

Freitag, 5. Oktober:

Rollator-Training „Rollator-Führerschein“, 14 Uhr, Mittelschule Krumbach, Parkplatz Schulzentrum (bei schlechtem Wetter in der Aula). Dieser Workshop richtet sich an alle Rollator-Fahrer und/oder deren Betreuer. Richtiges Hinsetzen und Aufstehen, das Problem Bordsteine, Ein- und Aussteigen am Bus, ein Geschicklichkeitsparcours und mehr sind die Übungsbereiche dieses Nachmittags. Zudem werden die Rollatoren auf ihren technischen Zustand überprüft und bedarfsgerecht richtig eingestellt. Jeder Teilnehmer erhält einen „Rollator-Führerschein“. Dies ist eine Veranstaltung der Vhs Krumbach in Kooperation mit der Kreisverkehrswacht Günzburg, mit BBS-Reisen und der Firma Medi-Pro Krumbach.

Samstag, 6. Oktober:

Kindertöpfern (ab 6 Jahre), 10 Uhr, Am Kreuzberg 9 in Edelstetten. Der Fantasie sind in diesem Kurs (fast) keine Grenzen gesetzt. Gefertigt wird in Platten-Aufbautechnik. Leitung: Martine Wirth.

Mutter- und Kind-Töpfern (Kinder ab 4 Jahre), 14 Uhr, Am Kreuzberg 9 in Edelstetten. Leitung: Martine Wirth. (k)

Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der Volkshochschule im Bürgerhaus in Krumbach, Heinrich-Sinz-Straße 18, entgegen. Telefon 08282/ 995380-0. Infos über Internetseite buergerhaus.krumbach.de

