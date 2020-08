06:00 Uhr

Was die Krumbacher Volkshochschule in Krisenzeiten leistet

Plus Das VHS-Herbstprogramm hat jetzt Konturen angenommen. Was sich krisenbedingt verändert hat und warum die heimische Region noch stärker in den Blickpunkt rückt.

Mit Abstand und mit Einsatz von Desinfektionsmitteln – die Krumbacher Volkshochschule (VHS) möchte auch in diesen Krisenzeiten ein möglichst umfassendes Programm bieten. Die Vorsitzende Johanna Herold skizzierte jetzt, was derzeit nicht möglich ist - und wo die Volkshochschule neue Schwerpunkte setzen möchte.

So wird es ab Herbst wieder ein umfangreiches Kursprogramm geben, Räumlichkeiten wie die Mittelschule und das Bürgerhaus können genutzt werden. Doch Fakt ist auch, dass mit Blick auf die Corona-Krise das Abstandhalten die Regel ist und, wie es Johanna Herold umschreibt, die entsprechenden Hygienekonzepte umgesetzt werden. So wird auch der Einsatz von Desinfektionsmitteln die Regel bleiben.

Führung in der Kirche St. Michael

Bewusst verzichtet hat die VHS, wie bereits berichtet, auf die bekannten Bildungsfahrten mit Bussen. „Diese Fahrten fallen aus“, bestätigte jetzt noch einmal Johanna Herold im Gespräch mit unserer Redaktion. Stattdessen soll es lokale Angebote geben wie beispielsweise eine Führung in der Kirche St. Michael, Stadtführungen oder auch Führungen im Mittelschwäbischen Heimatmuseum. In der heimischen Region gebe es viel zu entdecken und durch die Corona-Krise würde dies auch wieder stärker in den Mittelpunkt rücken, erklärte die VHS-Vorsitzende. Umfassend bringt sich die VHS beim Literaturherbst ein, der am 10. September beginnt.

Die Einschränkungen haben die Arbeit kultureller Einrichtungen überregional „so gut wie auf Null zurückgefahren“. Gleichwohl waren die Krumbacher VHS-Macher im Team um Johanna Herold nicht untätig. Vielmehr nutzten sie die Gegebenheit als „schöpferischen Umstand“, um den jetzt bevorstehenden Bildungs-Herbst („mit Anstand und Abstand“) vorzubereiten.

Wo eine Begrenzung der Teilnehmerzahl nötig ist

Jetzt aber ist es gebastelt, das Corona-Auflagen berücksichtigende Kursangebot und VHS-Veranstaltungsprogramm in Krumbach, Thannhausen, Ziemetshausen und Neuburg. Beruf und Karriere, Sprachen und Verständigung, Gesundheit & Fitness, Kultur, Gesellschaft und Leben. Und manch Besonderes mehr. Bei etlichen Kursen ist aus organisatorischen mit Blick auf die aktuelle Lage eine Teilnehmerbegrenzung erforderlich. Aus Erfahrung ist bekannt, dass mancher Kurs binnen Kurzem ausgebucht ist, was wiederum den Hinweis berechtigt, sich bei Interesse möglichst umgehend anzumelden. Das Programm ist auf der Internetseite der Volkshochschule einsehbar und herunterzuladen.

Des Weiteren werden in der Tageszeitung Mittelschwäbische Nachrichten und der Wochenzeitung Krumbach extra wöchentlich aktuelle Programmhinweise veröffentlicht. (k/pb)

Für alle VHS-Lehrgänge besteht ab sofort die Einschreibmöglichkeit: Für Krumbach im Bürgerhaus, Heinrich-Sinz-Straße 18, unter der Telefonnummer 08282 9953800. Anmeldungen für die Kurse in den Außenstellen werden bei der dortigen Stadt- bzw. Marktgemeindeverwaltung entgegengenommen.

Themen folgen