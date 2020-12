vor 57 Min.

Weihnachtsaktion: Sie verteilen in Krumbach Essen an Bedürftige

Mit einer Spendenaktion haben der Krumbacher Tafelkreis und die Gaststätte Kachelofen an Weihnachten vielen Menschen eine Freude gemacht.

„Dank der freundlichen Zustimmung des Vorsitzenden Helmut Zinsler durften wir Gutscheine für einen Weihnachtsbraten mit Spätzle und Blaukraut verteilen“, berichten Kachelofen-Inhaber Herbert Haas und seine Lebenspartnerin Claudia Müller. Unser Foto zeigt die beiden bei der Spendenaktion gemeinsam mit den Kindern von Herbert Haas, Laura und Leopold.

Tafelkreis und Kachelofen verschenken in Krumbach Essen an Weihnachten

„Die Menschen aus Krumbach und Umgebung haben uns in den letzten Wochen durch ihre zahlreichen Abholungen von Gerichten sehr unterstützt. Aus Dankbarkeit wuchs der Gedanke, eine Möglichkeit zu finden, um etwas zurückgeben zu können. So entstand die Idee, am Heiligabend kostenlos ein leckeres Weihnachtsessen zu verteilen. Wo könnte man das besser tun, als beim Tafelkreis Krumbach“, berichten die Weihnachtshelfer.

