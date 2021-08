Wiesenbach

vor 49 Min.

Seit 60 Jahren spielt Willi Müller aus Wiesenbach die Tuba

Plus Die Wiesenbacher Franz Alstetter und Willi Müller haben vor über 60 Jahren ihre musikalische Karriere begonnen. Jetzt erhielt Müller eine besondere Ehrung des ASM.

Von Manuela Rapp

Wie die Musikprobe am Nikolaustag 1960 letztendlich verlief und wie es ihnen dabei ging – Willi Müller und Franz Alstetter überlegen kurz. Nein, ihr erster Ausbildungsabend sei ihnen nicht mehr so präsent. Wer könnte das nach so langer Zeit nicht nachvollziehen? Von ihrem jeweiligen Instrument hätten sie keine Ahnung gehabt, daran können sie sich noch erinnern: „Wir wussten nicht, wie es funktioniert.“ Was sich aus dieser Dezembernacht entwickelte? Ein Leben mit und für die Musik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen